Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε σε χώρο εναπόθεσης απορριμάτων.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπήρχε συνδρομή από εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.