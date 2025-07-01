Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο απορριμμάτων στο Μαρκόπουλο

Η φωτιά έκαιγε σε χώρο εναπόθεσης απορριμάτων - Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 19:23
Πυροσβεστική αεροσκάφος

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε σε χώρο εναπόθεσης απορριμάτων.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπήρχε συνδρομή από εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

TAGS: Φωτιά Μαρκόπουλο
