Ένας 26χρονος ο οποίος κατηγορείται για βιασμό λουόμενης εντοπίστηκε και συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, πρωινές ώρες χθες (30/6) στο Θησείο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής με τη συνδρομή αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.

Ο 26χρονος κατηγορείται ότι τον προηγούμενο μήνα προέβη στη συγκεκριμένη πράξη σε βάρος λουόμενης σε παραλία του Λαυρίου. Μάλιστα, φέρεται στη συνέχεια να της πήρε και το κινητό.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κινητό που πήρε ο δράστης από τη γυναίκα ήταν αυτό που οδήγησε στον εντοπισμό του. Ο κατηγορούμενος το πέταξε σε κάποιο σημείο στην περιοχή και καθώς συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής για την διερεύνηση της υπόθεσης, εντοπίστηκε το κινητό της γυναίκας σε βραχώδη περιοχή του Λαυρίου. Μετά από συλλογή δεδομένων και εργαστηριακών εξετάσεων, ταυτοποίησαν τον 26χρονο ως δράστη καθώς βρήκαν αποτύπωμά του.

Σημειώνεται ότι ο 26χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για βιασμό και ληστείες και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.