Μία 14χρονη κοπέλα από την Αλβανία τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Κυριακής (29/6) όταν έπεσε από γέφυρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην περιοχή Ανδρομάχη Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια έγινε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, όπου τελικά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το ΑΤ Κατερίνης.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.