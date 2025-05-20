ΕΟΔΥ για το περιστατικό εγκεφαλίτιδας σε ΕΠΑΛ – Σοβαρή η κατάσταση του παιδιού 

Πηγές του ΕΟΔΥ αναφέρουν ότι ο Οργανισμός ενημερώθηκε από νοσοκομείο της Αττικής για περιστατικό εγκεφαλίτιδας ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδας σε μαθητή ΕΠΑΛ της Αττικής.

Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σοβαρή, και νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Η αιτιολογία της νόσου πιθανολογείται ιογενής, αλλά προς το παρόν παραμένει άγνωστη και το περιστατικό διερευνάται τονίζεται. Έχουν δοθεί οδηγίες προκειμένου να σταλούν δείγματα στο Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας του ΕΟΔΥ.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει δοθεί από τον ΕΟΔΥ καμία οδηγία για κλείσιμο σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ. Μέχρι την ύπαρξη σαφούς διάγνωσης του περιστατικού, δεν συνιστάται η λήψη κανενός άλλου ειδικού μέτρου (πχ χορήγηση χημειοπροφύλαξης) πέραν των γενικών μέτρων για ενίσχυση της ατομικής υγιεινής και το πλύσιμο των χεριών, διευκρινίζεται από τον Οργανισμό.

Όπως επισημαίνεται ακόμη το κρούσμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας που παρατηρήθηκαν στην Πάτρα και άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

