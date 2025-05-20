Στα «χέρια» της Αστυνομίας βρίσκονται δύο ανήλικοι, ηλικίας 13 και 16 ετών, που συνελήφθησαν στην περιοχή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, ως μέλη συμμορίας που διέπραττε ληστείες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγες ώρες πριν τη σύλληψή τους, οι δύο δράστες μαζί με συνεργό τους που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, προσέγγισαν ανήλικη και της άρπαξαν με βίαιο τρόπο την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό. Οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν άμεσα στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ληστείας.

Κατά την περαιτέρω έρευνα των Αρχών, εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις παρόμοιες περιπτώσεις ληστρικών επιθέσεων, που είχαν διαπραχθεί στον Πειραιά τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024, με κοινό χαρακτηριστικό το βίαιο τράβηγμα αλυσίδων από τον λαιμό ανήλικων θυμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τρίτου μέλους της συμμορίας.

Πηγή: skai.gr

