Δεν ήταν μηνιγγίτιδα τελικά το κρούσμα που εντοπίστηκε στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στην εκκένωση 5 σχολείων και αναστολή λειτουργίας για δύο μέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το κρούσμα στο 6ο ΕΠΑΛ ήταν εγκεφαλίτιδα, ενώ ο μαθητής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η εξέλιξη, προκάλεσε αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές και γονείς καθώς είναι περίοδος εξετάσεων.

Τα σχολεία που έκλεισαν είναι το 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών, στο οποίο εντοπίστηκε το κρούσμα και συστεγάζεται σε κτίριο στην οδό Νέστου 5 στην πλατεία Μαβίλη, το 7ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Α’ ΑΘΗΝΑΣ, το ΙΕΚ Αμπελοκήπων, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο και το ΕΕΕΚ Κωφών και Βαρήκοων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες διατάχθηκε από το Δήμο Αθηναίων εκκένωση και αναστολή λειτουργίας για λόγους απολύμανσης.

