Δείγματα από το φαγητό που σερβιρίστηκε σε γαμήλιο μπουφέ πήρε ο ΕΟΔΥ προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία που έστειλε στο νοσοκομείο 11 άτομα με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι στη δεξίωση συμμετείχαν κατά αναφορά 254 άτομα και προσφέρθηκε μενού τροφίμων, των οποίων η παρασκευή και η διάθεση είχε γίνει κατά αναφορά από εταιρία catering.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, 11 εκ των προσκεκλημένων εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 02ης/06/24 και διακομίστηκαν σε 4 νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα δελτία συρροής και καταγραφής ασθενών με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που στάλθηκαν από τα νοσοκομεία, 11 άτομα προσήλθαν στις συγκεκριμένες υγειονομικές δομές και νοσηλεύτηκαν.

Τρία άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται και αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Τα κύρια συμπτώματα ήταν έμετοι και διάρροιες και άρχισαν να εμφανίζονται περίπου 2 ώρες μετά το γεύμα (ώρα γεύματος 23:00). Κατά την επικοινωνία με τους με συμμετέχοντες στη δεξίωση αναφέρθηκε ότι υπάρχουν 50 περίπου κρούσματα συνολικά, χωρίς να γίνεται αναφορά για επιπλέον ασθενείς που να προσήλθαν σε υγειονομικές δομές.

Ενημερώθηκαν άμεσα το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΤΥΕΠΥ) της ΠΕ Ανατολικής Αττικής και ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής καθώς και ο ΕΦΕΤ. Άμεσα, κλιμάκια των ΤΥΕΠΥ από την ΠΕ Ανατολικής Αττικής και την ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών επισκέφθηκαν το κτήμα και το χώρο του catering αντίστοιχα.

Στην επιτόπια διερεύνηση της εν λόγω επιχείρησης συμμετείχε, επίσης, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Δυτικού Τομέα, η οποία κατά τον έλεγχο κατάσχεσε αρκετά είδη τροφίμων (κρέατα, λαχανικά κ.ά.).

Παράλληλα, έχουν ληφθεί 10 δείγματα τροφίμων από το προσφερόμενο μενού (περισσεύματα τροφίμων), τα οποία στάλθηκαν στο ΠΕΔΥ Θεσσαλίας για εργαστηριακό έλεγχο.

Αναμένονται αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από τις περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας καθώς και από τα τρόφιμα.

Έχει δρομολογηθεί η διεξαγωγή αναλυτικής επιδημιολογικής μελέτης από το Τμήμα Τροφιμογενών και Υδατογενών Νοσημάτων. Η διερεύνηση είναι σε εξέλιξη.

