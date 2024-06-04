Τροφική δηλητηρίαση ﻿υπέστησαν χθες δεκάδες καλεσμένοι σε γάμο σε κτήμα στην Παιανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με βαριά συμπτώματα, ενώ δεκάδες άλλοι εμφάνισαν πιο ήπια συμπτώματα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του πολυχώρου όπου έγινε η γαμήλια δεξίωση, καθώς και τον υπεύθυνο του catering.

«Ήταν μπουφές άρα δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη δηλητηρίαση. Πήγαμε στο νοσοκομείο γιατί ο σύζυγός μου λιποθύμησε και εγώ δεν ένιωθα καλά και πολλοί άλλοι. Εύχομαι ο ένοχος να τιμωρηθεί γι' αυτό που πάθαμε» δήλωσε καλεσμένος στον γάμο στο STAR.

Τα εδέσματα παραδόθηκαν σε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να σταλούν στον ΕΦΕΤ, για γίνει έρευνα για την αιτία που προκάλεσε την τροφική δηλητηρίαση.

Πηγή: skai.gr

