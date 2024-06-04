Δήμος Βόλου: Ουδέν πρόβλημα υφίσταται με το νερό στο δίκτυο ύδρευσης

Για «ψευδέστατες πληροφορίες περί ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού και στο Δήμο Βόλου» που μεταδίδουν ΜΜΕ κάνει λόγο με ανακοίνωσή του ο Δήμος, τονίζοντας πως «ουδέν πρόβλημα υφίσταται με το νερό στο δίκτυο ύδρευσης του Βόλου, όπως ρητά πιστοποιούν τα αποτελέσματα των ελέγχων» που «ανακοινώθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα» ενώ σημειώνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά σε τακτά διαστήματα και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα διασφαλίζοντας την καταλληλότητα του νερού με το οποίο υδροδοτείται η πόλη.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βόλου αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το ατυχές περιστατικό με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο, Μέσα Ενημέρωσης πανελλήνιας εμβέλειας, αλλά και γνωστά για το ρόλο τους τοπικά, μεταδίδουν ψευδέστατες πληροφορίες περί ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού και στο Δήμο Βόλου, προκαλώντας είτε αθέλητα (λόγω άγνοιας) είτε εσκεμμένα σύγχυση και αναστάτωση.

Ξεκαθαρίζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέν πρόβλημα υφίσταται με το νερό στο δίκτυο ύδρευσης του Βόλου, όπως ρητά πιστοποιούν τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ανίχνευση παθογόνων οργανισμών, που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων και Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ΟΦΥΠΕΚΑ) σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΜΒ, και ανακοινώθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Πέραν των ελέγχων αυτών και οι έλεγχοι της ΔΕΥΑΜΒ συνεχίζονται κανονικά σε τακτά διαστήματα που ορίζει η κείμενη Νομοθεσία και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα (χλωρίωση, συντηρήσεις κλπ) διασφαλίζοντας την καταλληλότητα του νερού με το οποίο υδροδοτείται η πόλη»".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

