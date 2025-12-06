Συνελήφθη 46χρονος που χτύπησε 42χρονο για να αποσύρει την σε βάρος του μήνυση

Συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία 46χρονος ημεδαπός για εκβίαση και επικίνδυνη σωματική βλάβη, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την αστυνόμευση του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, μαζί με δύο συνεργούς του -τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, ενώ κινούνταν με επιβατικό αυτοκίνητο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης–Κιλκίς, ακινητοποίησαν 42χρονο αλλοδαπό. Με χρήση σωματικής βίας και απειλών κατά της ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του, απαίτησαν εκβιαστικά να αποσύρει έγκληση που είχε καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σε βάρος του συλληφθέντα.

Ο παθών μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο της πόλης από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

