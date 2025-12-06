Στη μέση «κόπηκε» το Ευύδριο Φαρσάλων καθώς λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα απαγορεύτηκε η χρήση της γέφυρας που ενώνει το Μεγάλο Ευύδριο με το Μικρό Ευύδριο.



Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι ανάστατοι - καθώς η βροχή συνεχίζεται - και επισημαίνουν ότι έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, όπως ο καθαρισμός της κοίτης του Ενιπέα.



«Στα ίδια έργα θεατές, ξανά τα ίδια, πάλι πλημμύρα. Έργο δεν έχουν κάνει εδώ και 2-3 χρόνια, ούτε την κοίτη του ποταμού δεν έχουν καθαρίσει. Έκαναν έναν αντλιοστάσιο και ούτε αυτό δουλεύει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ας κάνουν κάτι να μας βοηθήσουν, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση κάθε τρεις και λίγο» σημειώνει κάτοικος.



Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα, λόγω της υπερχείλισης, εστάλη μήνυμα του 112 με το οποίο ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση των κατοίκων της Υπέρειας προς την πόλη των Φαρσάλων για λόγους ασφαλείας, καθώς η υπερχείλιση του ποταμού απειλεί άμεσα την περιοχή.



Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, θέτοντας και αυτές τις κοινότητες σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να συμμορφώνονται πιστά με τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Σημειώνεται ότι η Υπέρεια έχει δεχθεί αλλεπάλληλα και σφοδρά πλήγματα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς δοκιμάστηκε σκληρά από τις κακοκαιρίες Daniel, Elias και Διομήδης, αλλά και παλαιότερα από τον καταστροφικό Ιανό, με τις μνήμες από τις καταστροφές να παραμένουν νωπές στην τοπική κοινωνία.

Η κακοκαιρία έδειξε τα «δόντια» της και στο Ανοχώρι Φαρσάλων, με σπίτια να έχουν πλημμυρίσει λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που έπληξε τη Θεσσαλία και τη Λάρισα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αποτέλεσμα ήταν να υπερχειλίσει ο παραπόταμος Ταμπάκος και τα ορμητικά νερά να περάσουν στο χωριό. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση από το Ανοχώρι στο Κατοχώρι είναι κλειστή. Επίσης, πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρούνται και στα Μεσάγκαλα.

Στα σημεία έχουν φτάσει εκσκαφικά μηχανήματα με δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν για την αποκατάσταση των ζημιών.

Εν τω μεταξύ, σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται και οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, αφού οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ανέβασαν επικίνδυνα τη στάθμη των ποταμών. Ο Πηνειός υπερχείλισε στην ευρύτερη κοίτη του, στο ύψος του Βαλομανδρίου, το βράδυ της Παρασκευής, εντείνοντας την ανησυχία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην περιοχή.

«Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε;»

Κάτοικος του χωριού υποστηρίζει ότι εδώ και πολλά χρόνια ζητούν να λυθεί το πρόβλημα καθώς κάθε χρόνο κινδυνεύουν.

«Δεν μας ακούνε. Πνιγόμαστε κάθε χρόνο, ζούμε με την ψυχή στο στόμα και ερχόμαστε συνέχεια να βλέπουμε το ποτάμι, και το σπίτι μας κάθε χρόνο να πλημμυρίζει. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Να κάνετε κάτι. Να κάνετε κάτι, να κάνετε ένα έργο, ένα φράγμα. Να καθαρίσετε τα ποτάμια. Τι πράγματα είναι αυτά;» λέει στο Orange Press Agency και προσθέτει: «Πρέπει να τρέξουμε και εμείς να πάμε στη Λάρισα εκεί στα μπλόκα για να φωνάξουμε όλο το χωριό; Γιατί δεν μας ακούει κανένας. Τι θα γίνει τώρα; […] Παίρνουν τα χρήματα, τα τρώνε τα πακέτα και δεν κοιτάνε να φτιάξουν κανένα έργο. Τι θα γίνει τώρα; Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε; Μέσα στο σπίτι μου 1,70μ. νερό πρόπερσι. Πνιγήκαν τα πάντα. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αυτό; Ζούμε με την ψυχή στο στόμα κάθε μέρα. Τώρα που άρχισαν οι βροχές. Τι να γίνει τώρα;»

Πλημμύρες στον Δομακό - Διακόπηκε η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στον Δομοκό και στα χωριά από βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα. Η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει διακοπεί ενώ, έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών - Θεσσαλονίκης επειδή οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καλυφθεί από νερά.

Ήδη, μέχρι στιγμής υπάρχουν πολύωρες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τα τρένα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, ενώ τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, της ίδιας περιοχής που είχε υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel. Το τοπικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία και λαμβάνονται μέτρα και από τον δήμο Δομοκού αλλά και από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στην περιοχή υπάρχει ύφεση των καιρικών φαινομένων γεγονός που επιτρέπει την παρέμβαση με μηχανήματα.

Πηγή: skai.gr

