«Η εκ των υστέρων κρίση δικαστικών αποφάσεων μέσω πειθαρχικών ελέγχων, όπως δυστυχώς επιχειρείται να συμβεί στην «υπόθεση της πολεοδομίας της Ρόδου» ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους για την ορθή απονομή και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων.

«Το Σύνταγμα (87 παρ.1) και οι θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου επιβάλλουν την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων εκφράζει την αντίθεσή της στην πρακτική αυτή καθώς και σε κάθε ενέργεια που παρακωλύει την αδέσμευτη και ανεξάρτητη δικαστική κρίση» σημειώνεται.

