Νέα ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού με «βολές» κατά του Αρείου Πάγου

Για «επιλεκτική» παρέμβαση του Αρείου Πάγου κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της, καταγγέλλοντας την αντικατάσταση της εισαγγελέως Λάρισας, Σοφίας Αποστολάκη από την εποπτεία της ανάκρισης για την υπόθεση των Τεμπών, κάτι που όπως τονίζει «μας προκαλεί και μας ανησυχεί».

Παράλληλα, εξαπολύει πυρά και στον ειδικό εφέτη ανακριτή Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμή.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού:

«Ντροπή! Από τη μια η πλήρης ΑΠΑΘΕΙΑ του Αρείου Πάγου, που καθόλου δεν αντιδρά στα όσα εγκληματικά έχουν καταγγελθεί για τον Ανακριτή των Τεμπών και από την άλλη η πρόσφατη επιλεκτική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Αρείου Πάγου με την αντικατάσταση της Εισαγγελέως που εποπτεύει τον Ανακριτή των Τεμπών, μας προκαλεί και μας ανησυχεί.

Μια μόλις ημέρα μετά το δίκαιο αίτημα μας προς την Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, κυρία Αποστολακη για ενίσχυση της υπόθεσης μας με επιπλέον ανακριτές καθώς ο μοναδικός ανακριτής, κύριος Μπακαιμης ερευνάται από την Εισαγγελία για σοβαρά ποινικά αδικήματα και εσκεμμένες παραλείψεις, γεγονός που καθυστερεί την αποκάλυψη της αλήθειας και την έναρξη δίκαιης δίκης για την οποία παλεύουμε δύο χρόνια τώρα, η Εισαγγελέας Εφετών που τον εποπτεύει, την αμέσως επόμενη ημέρα!, απομακρύνεται με αμφιβόλου νομιμότητας διαδικασίες από την κυρία Αδειλινη.

Ιδιαίτερα στοχευμένη αντίδραση αν επιπλέον αναλογιστεί κανείς οτι ο μηνυθείς και ποινικά ερευνώμενος Εφέτης Ανακριτής παραμένει στη θέση του, χωρίς καν να ενεργοποιείται η αναπληρώτρια του, παρά το γεγονός ότι ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ για δύο χρόνια μέχρι και σήμερα δεν ενσωμάτωσε στη δικογραφία εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία που είχε κατάσχει το Μάρτη του 2023 και τα οποία θα φανέρωναν περίτρανα το παράνομα φορτωμένο εύφλεκτο καύσιμο, πάνω σε παλέτα δεμένο με ειδικά σκοινιά, ακριβώς δίπλα στο κοντέινερ OCCL...

Η έρευνα για το φορτίο χημικών - καυσίμων αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον κύριο Μπακαΐμη ο οποίος ακόμη δεν έχει ζητήσει την έρευνα για τα κακουργήματα της έκρηξης, της έκθεσης και της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο:

- παρά τα ευρήματα της Anubis που αποδεικνύουν την ύπαρξη μεταφερόμενου φορτίου ( παλέτες και σκοινιά cargo μεταφοράς) σε ένα εμπορικό που αναφέρει μόνο 3 πλατφόρμες με πλάκες αλουμινίου και ΚΛΕΙΣΤΑ κοντέινερ… ΚΑΙ

- παρά την τεράστια πυρόσφαιρα, το πύρινο μανιτάρι που οφείλεται σε εύφλεκτους χημικούς υδρογονανθρακες σύμφωνα με εμπεριστατωμένες τεχνικές μελέτες Εμπειρογνωμόνων.

Ούτε βέβαια τον έχει προβληματίσει η παρουσία ανώτατων αξιωματούχων της αεροπορίας, οι οποίοι ήρθαν νύχτα, έδωσαν ειδικές οδηγίες διαχείρισης του πεδίου και έφυγαν νύχτα…

Ενώ όταν ερωτήθη αν θα ξεκινήσει έρευνα για τους ενστόλους που απομακρύνουν αντικείμενα από πεδίο, απλά ανασήκωσε τους ώμους …..

Ενώ ΜΑΖΙ με το Συμβούλιο Εφετών ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ το δικαίωμά του κάθε χαροκαμένου γονέα για εκταφή του παιδιού του για επιπλέον εξετάσεις, αφού στη δική μας περίπτωση τα διεθνή πρωτόκολλα καταπατήθηκαν και έτσι ΚΑΜΙΑ τοξικολογική εξέταση δεν έγινε από το φόβο της αποκάλυψης των χημικών, που όλες οι Αρχές την αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι.

Η παρουσία του κ. Ανακριτή μια φορά την εβδομάδα στο γραφείο του ή και καθόλου για πολλές ημέρες, δείχνει την αδιαφορία και την άνεση με την οποία ΔΕΝ κάνει την δουλειά του.

Εντυπωσιακό είναι λοιπόν πως η κυρία Αδειλινη, σιωπά και αδιαφορεί για αυτήν την αδιανόητη και άκρως παραβατικη συμπεριφορά του κυρίου Μπακαιμη, αλλά έσπευσε να απομακρύνει την κυρία Αποστολάκη επιλεκτικά ΜΟΝΟ από την υπόθεση μας, ΜΟΝΟ από την υπόθεση των Τεμπών! Και μάλιστα την επόμενη μέρα αφότου ζητήσαμε από την κα. Αποστολάκη την άσκηση εποπτείας επί του Εφέτη Ανακριτή, ως οφείλει.

Η κα. Αδειλίνη είναι ή δεν είναι ενήμερη για τις ξεδιάντροπες και άκρως επιθετικές ΑΠΕΙΛΕΣ που εκτόξευσε ορυώμενος κατά της Εισαγγελέως που η ίδια τώρα απομάκρυνε, κας. Αποστολάκη, εξέχων κατηγορούμενος των Τεμπών, και ισχυρό στέλεχος της ΝΔ, εναντίον της το καλοκαίρι του 2024;

Δηλαδή λίγους μήνες πριν την εξαφάνιση του γιου της, τον Δεκέμβριο του 2024;

Παρόλα αυτά δεν δόθηκε προστασία στην κυρία Εισαγγελέα, κα. Αποστολάκη, όπως έγινε στον κύριο Μπακαιμη αμέσως μετά την μήνυση μας…..

Και ο γιος της Εισαγγελέως χάθηκε…. και εντός 24 ωρών ο ΑΠ έσπευσε και απεφάνθη, χωρίς καμία έρευνα (όπως έκανε ο ΠΘ πριν από δύο χρόνια όταν δήλωσε βαρύγδουπα ως ΜΟΝΗ αιτία του κακού το ανθρώπινο λάθος) ότι οι υποθέσεις δεν συνδέονται….

Η λέξη Κράτος Δικαίου πνίγεται στην Ελλάδα ….εχει χάσει και αυτή το οξυγόνο της, όπως και εμείς όλοι. Ασφυκτιούμε ….

Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι με τέτοιο πέπλο προστασίας, η υπόθεση των Τεμπων δεν θα αφαιρεθεί από τον κ. Μπακαΐμη διότι όλοι όσοι του δίνουν εντολές είναι εκείνοι που θέλουν να παραμείνει στα ασφαλή χέρια του….

Μόνη ελπίδα η μήνυση μας να τύχει τελικά της προσοχής και της σοβαρότητας που της αρμόζει, σε τήρηση των όσων ο νόμος ορίζει.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Οφείλετε σεβασμό στους θεσμούς και στους πολίτες.

Η αλήθεια στο έγκλημα των Τεμπών θα ΛΑΜΨΕΙ, όσο και αν προσπαθείτε για το αντίθετο !!

Καλή Λευτεριά!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.