Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου μάς θυμίζει ότι η Ελευθερία και η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένες, αλλά κατακτώνται»

Με αφορμή την 51η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι «η εξέγερση του Πολυτεχνείου μάς θυμίζει ότι η Ελευθερία και η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένες, αλλά κατακτώνται μέσα από τις διεκδικήσεις των πολιτών και τη συλλογική δράση».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «οι θυσίες των αγωνιστών του αντιδικτατορικού κινήματος αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους σημερινούς αγώνες για μία δικαιότερη κοινωνία και μας υπενθυμίζουν την αναγκαιότητα της διαρκούς επαγρύπνησης για τη διαφύλαξη της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν πάντα επίκαιρα», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.