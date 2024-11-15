Επιστολή Μ. Βέμπερ σε Έντι Ράμα: «Δεν λάβατε μέτρα για να αποτρέψετε τη ντροπιαστική επίθεση κατά του Φρέντη Μπελέρη»

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, με την οποία καταδικάζει έντονα το περιστατικό λεκτικής και σωματικής επίθεσης κατά του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ Φρέντη Μπελέρη, που έλαβε χώρα στις 29 Οκτωβρίου στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια επίσημης αποστολής της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Συνεργασίας ΕΕ-Αλβανίας, απέστειλε ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες για το περιεχόμενο της επιστολής, ο κ. Βέμπερ, αφού υπογραμμίζει ότι «ο ευρωβουλευτής, με τη διπλωματική ιδιότητα του μέλους αυτής της αποστολής της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση από έναν διαδηλωτή κατά την έξοδο του από το αλβανικό Κοινοβούλιο», επισημαίνει ότι «δεν ελήφθησαν μέτρα για να αποτραπεί αυτή η ντροπιαστική επίθεση εναντίον ενός ευρωβουλευτή εν μέσω της επίσημης αποστολής του». Τονίζει, δε, ότι «κατά τη διάρκεια του περιστατικού, υπήρξε αξιοπρόσεκτη απουσία οποιασδήποτε μορφής κρατικής προστασίας», προσθέτοντας ότι «αν υπήρχε οποιαδήποτε κρατική προστασία και είχαν παρασχεθεί ικανοποιητικές δικλίδες ασφαλείας από το αλβανικό κράτος, αυτό το απαράδεκτο περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποτραπεί».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του, ο πρόεδρος του ΕΛΚ σημειώνει ότι «η λεκτική και σωματική επίθεση κατά του κ. Μπελέρη μπροστά στο αλβανικό Κοινοβούλιο συνιστά αποτυχία του κράτους υποδοχής να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ακεραιότητα ενός εκλεγμένου εκπροσώπου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια επίσημης αποστολής, αψηφώντας τις σχετικές κατευθυντήριες διεθνείς διατάξεις σχετικά με τις διπλωματικές σχέσεις».

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα αυτού του περιστατικού, το οποίο καταδικάζω έντονα, σας καλώ να διασφαλίσετε ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα συμβούν στο μέλλον, τιμώντας τις διεθνείς σας δεσμεύσεις, σε συμμόρφωση με την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Βέμπερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

