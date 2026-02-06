Ενισχύεται η εθνική προσπάθεια κατά της ευλογιάς: Ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε όλη την Ελλάδα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα συναρμόδια Υπουργεία, ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιχειρησιακή ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας για την ενίσχυση της μάχης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος στο πεδίο: ενισχύει την επιτήρηση, επιταχύνει τους ελέγχους, στηρίζει την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας και ενδυναμώνει τον συνολικό μηχανισμό πρόληψης και απόκρισης. Πριν από την ανάπτυξή τους στο πεδίο, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι εκπαιδεύτηκαν στοχευμένα από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για τα ισχύοντα πρωτόκολλα και τα μέτρα βιοασφάλειας», σημειώνει το υπουργείο.

Οι περιοχές ανάπτυξης των στρατιωτικών κτηνιάτρων είναι οι εξής:

- Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Δράμα, Έβρος, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη (με κάλυψη και αναγκών Σαμοθράκης)

- Κεντρική Μακεδονία: Ημαθία, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική

- Δυτική Μακεδονία: Κοζάνη, Φλώρινα

- Θεσσαλία: Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα

- Ιόνια Νησιά: Κεφαλληνία

- Δυτική Ελλάδα: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

- Στερεά Ελλάδα: Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα

- Βόρειο Αιγαίο: Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Χίος

- Νότιο Αιγαίο: Κως, Ρόδος

- Κρήτη: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά

«Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί συντονισμό, ταχύτητα και καθημερινή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η συμβολή του Στρατού, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενισχύει αποφασιστικά την εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου», προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή κάθε εθνικής και κοινωνικής ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό, 97 στρατιωτικοί κτηνίατροι, με την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση και την εμπειρία τους, εντάσσονται στον εθνικό σχεδιασμό, σε 10 Περιφέρειες της χώρας. Η συνδρομή τους στο πεδίο θα αποτελέσει στρατηγικό πολλαπλασιαστή στην ενίσχυση της μάχης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι γυναίκες και οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζουν με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και αίσθημα καθήκοντος να προσφέρουν κρίσιμες υπηρεσίες στους πολίτες, όπου και όποτε παραστεί ανάγκη».

O ΓενικόςΓραμματέαw Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε από τη μεριά του: «Η διάθεση 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων στο πεδίο είναι μια ουσιαστική και έμπρακτη ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας κατά της ευλογιάς. Με σχέδιο, επιτήρηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, ενώνουμε δυνάμεις για να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία μας. Η συνεργασία όλων είναι το κλειδί για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

Πηγή: skai.gr

