Τριαντόπουλος: Καταβλήθηκαν 25,6 εκατ. ευρώ σε 4.470 νοικοκυριά των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες Ελλάδα 17:05, 15.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Καταβλήθηκαν αυτόματα χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοψία ή δήλωση στην πλατφόρμα - Στα 181 τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 187 οι λοιμώξεις του αναπνευστικού - Δύο ύποπτα περιστατικά στη Λάρισα για λεπτοσπείρωση στα οποία ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος βγήκε αρνητικός