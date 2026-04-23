Με καταθέσεις φιλάθλων του Ολυμπιακού οι οποίοι βρίσκονταν στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μάρτυρας ανέφερε ότι είχε δοθεί σινιάλο από βασικό κατηγορούμενο για να βγουν από το γήπεδο φίλαθλοι. Το κλίμα παραμένει φορτισμένο, με τη μητέρα του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, σε διακοπή της δίκης, να μοιράζει σήμερα, του Αγιου Γεωργίου, γλυκά για τη μνήμη του παιδιού της.

Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη δεν μπορεί να συγκρατήσει τους λυγμούς του. Με όσο κουράγιο τού έχει απομείνει μιλά για τον γιο του που θα γιόρταζε σήμερα. Για το παλικάρι του που έχασε τόσο άδικα την ζωή του. Η μητέρα του άτυχου αστυνομικού με την έναρξη της διαδικασίας ήταν εκεί για να μοιράσει γλυκά για τη μνήμη του παιδιού της.

«Τον ήθελα σήμερα κοντά μου, δίπλα μου, να τον σφίξω στην αγκαλιά μου, να του πω πόσο τον αγαπάω, πόσο τον λατρεύω γιατί η αγάπη εξακολουθεί να υπάρχει», είπε ο κος Λυγγερίδης με την μητέρα του άτυχου αστυνομικού να σχολιάζει πως κέρασε όλο το δικαστήριο από τους συνηγόρους μέχρι την έδρα και τους αστυνομικούς χωρίς καμία εξαίρεση για «να είναι αναπαυμένη η ψυχή του παιδιού μου και να αποδοθεί Δικαιοσύνη γιατί ένας νέος άνδρας δολοφονήθηκε τόσο σκληρά, ξεμάτωσε σε ένα πεζοδρόμιο άδικα» είπε μεταξύ άλλων τονίζοντας πως αναζητά μια απάντηση.

«Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παλέψω για τη δικαιοσύνη, να παλέψω γι αυτόν τον άδικο χαμό και αυτό κάνω κάθε ημέρα και θα το κάνω μέχρι τέλους», προσθέτει από την πλευρά του ο πατέρας.

Καθόλη τη διάρκεια της δίκης για τα επεισόδια στου Ρέντη, η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη, ακούει με προσοχή τις καταθέσεις των μαρτύρων φιλάθλων, που περιγράφουν τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με κατάθεση φιλάθλου, τριάντα άτομα ίσως και παραπάνω με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μαυροφορεμένοι βγήκαν από το γήπεδο μετά από σινιάλο με το χέρι, που έδωσε βασικός κατηγορούμενος.

«Άκουσα, χωρίς να μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι είναι αυτός που έδωσε την ναυτική φωτοβολίδα σε έναν νεαρό», είπε.

«Ειπώθηκαν και άλλα πράγματα ότι δεν έγινε κανένας έλεγχος στην είσοδο, κανένας, είπε ότι με μια κίνηση χεριού βγήκαν όλοι έξω, χωρίς να τους πει τίποτα που σημαίνει ότι το ήξεραν, ήταν πέσιμο οργανωμένο», σχολίασε ο πατέρας του άτυχου Γιώργου.

Οι δικηγόροι της οικογένειας του αστυνομικού ρώτησαν το δικαστήριο πότε θα αποφασίσει σχετικά με την πρόταση που έχει κάνει ο εισαγγελέας της έδρας, να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πειραιά έτσι ώστε να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες του τότε αστυνομικού διευθυντή.

«Εκείνη την ημέρα έγιναν πολλά και δυστυχώς και από αυτόν τον κύριο. Αυτός ο κύριος αξιωματικός του Πειραιά όταν θα έρθει , έχει πολλά πράγματα να μας πει. Και όταν θα έρθει εκείνη την ώρα θέλω να με κοιτάξει εμένα στα μάτια. Όχι εγώ ,αυτός θα με κοιτάξει. Δεν έγιναν έλεγχοι δεν έγινε τίποτα», τονίζει ο κος Λυγγερίδης.

Το δικαστήριο απαντησε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του στα τέλη Μαίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.