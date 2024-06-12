«Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν και σε τίποτα και η έρευνα θα φτάσει μέχρι το κόκκαλο» τόνισε ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος, κατά τη συνεδρίαση, σήμερα το μεσημέρι, του ΔΣ της Επιχείρησης, σχετικά με το θέμα του υπαλλήλου του δήμου, ο οποίος, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, απουσίαζε από την εργασία του για 13 χρόνια.

Ο κ. Αβραμόπουλος στην τοποθέτηση του ανέφερε τα εξής: «Θέλω να ενημερώσω το Συμβούλιο ότι για το θέμα που δημιουργήθηκε μετά από δημοσίευμα σχετικά με υπάλληλο του Δήμου Μετεώρων, έχω να σας πω ότι έχουν κινηθεί ήδη όλες οι νόμιμες διαδικασίες για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Έδωσα εντολή στον γενικό διευθυντή Οικονομικών του δήμου κ. Παναγιώτη Κουτσόπουλο, να ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την υπόθεση στον Δήμο Μετεώρων και σήμερα εισηγούμαι στο Συμβούλιό μας να ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση και στη ΔΕΥΑΜ. Την Ένορκη Διοικητική Εξέταση στην ΔΕΥΑΜ προτείνουμε να αναλάβει ο γενικός διευθυντής της Επιχείρησης κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος. Θέλω να γνωρίζετε ότι όπως έχω δεσμευτεί από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου τόσο ως δήμαρχος όσο και ως πρόεδρος της ΔΕΥΑΜμ δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε φαινόμενα που δυσφημούν τον δήμο μας και την τεράστια δουλειά που γίνεται από την αρχή της χρονιάς. Θα περιμένω να δω το αποτέλεσμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε αμείλικτοι. Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν και σε τίποτα και η έρευνα θα φτάσει μέχρι το κόκκαλο. Οφείλουμε, όμως, να προστατεύσουμε και όλους του υπαλλήλους του δήμου και της ΔΕΥΑΜ που καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό προκειμένου ο δήμος μας να φτάσει στο επίπεδο που όλοι επιθυμούμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.