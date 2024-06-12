Ξεκινά ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης», καθώς υπεγράφη τη Δευτέρα 3 Ιουνίου η σύμβαση για την ανάθεση στο ΤΑΙΠΕΔ της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάπτυξη του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης» στις πρώην εγκαταστάσεις της ΕΒΟ- ΠΥΡΚΑΛ στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο εντεταλμένος σύμβουλος του Ταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Το έργο αφορά στην κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης», και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων καθώς και αστικού πάρκου που θα λειτουργήσει ως «πνεύμονας πρασίνου» για την ευρύτερη περιοχή, στις εγκαταστάσεις της ΕΒΟ- ΠΥΡΚΑΛ.

Το Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» θα αναπτυχθεί σε έκταση 154 στρεμμάτων όπου στεγάζεται σήμερα η ΠΥΡΚΑΛ, οι εγκαταστάσεις της οποίας θα μεταφερθούν σε άλλους χώρους εντός Αττικής.

Στο Πάρκο προβλέπεται να μετεγκατασταθούν εννέα υπουργεία (Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών) και ορισμένοι φορείς (ΑΑΔΕ, ΕΕΣΥΠ ΑΕ, ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, ΕΤΑΔ ΑΕ).

Σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΝ, το 70% της έκτασης (107,5 στρέμματα) θα περιλαμβάνει ελεύθερους χώρους πρασίνου, κοινόχρηστους και κοινωφελείς, ενώ η οικοδομήσιμη έκταση θα είναι το υπόλοιπο 30% (46,5 στρέμματα).

Σε αυτήν περιλαμβάνονται τόσο τα νέα κτίσματα, όσο και μέρος των υφιστάμενων που θα διατηρηθούν και θα αποκατασταθούν.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η δημιουργία κυβερνητικού πάρκου και πνεύμονα πρασίνου στην καρδιά του αστικού ιστού της περιοχής Δάφνης- Υμηττού, αποτελεί μια εμβληματική ανάπλαση για ολόκληρη την Αττική. Ανάπλαση που αποφορτίζει το κέντρο, δημιουργεί ελεύθερους χώρους και χώρους αναψυχής σε πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξοικονομεί πόρους για το Δημόσιο και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής».

Ενώ, ο εντεταλμένος σύμβουλος και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε: «Για το ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί μεγάλη ευθύνη αλλά και πρόκληση η απόφαση της Πολιτείας και του τπουργείου Οικονομικών να μας εμπιστευτεί την υλοποίηση ενός από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το ελληνικό δημόσιο. Το Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» είναι ένα έργο που θα έχει έντονο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για τους κατοίκους του Νομού Αττικής. Ένα έργο που εξορθολογίζει τις δαπάνες της δημόσιας διοίκησης, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους δημόσιους λειτουργούς και γεννά μια νέα δυναμική οικονομία εντός του αστικού ιστού της Αττικής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.