Εσβησε η φωτιά στη Ρόδο - Εκαιγε κοντά σε σπίτια, στην περιοχή Ψίνθος

Τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο έκαναν συνεχόμενες ρίψεις πάνω από το μέτωπο

UPDATE: 14:42
φωτια ροδος

 Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη κατάσβεσή μιας δυνητικά επικίνδυνης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Ψίνθος, μέσα σε δάσος, σε απόσταση 3-4 χλμ από τα πρώτα σπίτια του χωριού. 

Σύμμαχος των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν χαμηλοί άνεμοι. 

