Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη κατάσβεσή μιας δυνητικά επικίνδυνης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Ψίνθος, μέσα σε δάσος, σε απόσταση 3-4 χλμ από τα πρώτα σπίτια του χωριού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψίνθος στο νησί της Ρόδου. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. June 12, 2024

Σύμμαχος των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν χαμηλοί άνεμοι.

Πηγή: skai.gr

