Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη κατάσβεσή μιας δυνητικά επικίνδυνης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Ψίνθος, μέσα σε δάσος, σε απόσταση 3-4 χλμ από τα πρώτα σπίτια του χωριού.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψίνθος στο νησί της Ρόδου. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2024
Σύμμαχος των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν χαμηλοί άνεμοι.
Πηγή: skai.gr
- Δέσποινα Στυλιανοπούλου: Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία της αείμνηστης ηθοποιού – Δείτε φωτογραφίες
- Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λαγός Έβρου - Στη μάχη της κατάσβεσης και αεροσκάφη
- Το 20% των Ελλήνων έχει παρακολουθήσει live αθλητικές διοργανώσεις από παράνομες διαδικτυακές πλατφόρμες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.