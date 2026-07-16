Κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ σημειώθηκε μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε την άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση που είχε τηρήσει όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει, πριν από μερικούς μήνες, την άρση ασυλίας έντεκα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και δύο ακόμη προσώπων.

Όπως είπε, «η αυτονόητη στάση οποιουδήποτε κόμματος σε μια δημοκρατία θα έπρεπε να είναι ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών και ότι η Δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις της».

Αντ' αυτού, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων», προεξοφλώντας – όπως ανέφερε – την άσκηση ποινικών διώξεων, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες.

«Η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει, όταν μιλούσε για "υπόδικους" και για μια συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και την ενοχή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε, μάλιστα, τις εξελίξεις που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι μετά και την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, οι υποθέσεις εννέα από τα δεκατρία πρόσωπα τέθηκαν στο αρχείο.

«Η δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη»

«Αν κάποιος πετάει τη μπάλα στην εξέδρα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το άσπρο -μαύρο και την ημέρα που η δικαιοσύνη παραπέμπει τα γαλάζια στελέχη, επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση από κατηγορούμενη σε θέση κατήγορου» ήταν η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά, εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη.

«Φανταζόμαστε δεν ξέχασε τη δική του δήλωση ανήμερα της διαβίβασης των δικογραφιών στη Βουλή όπου εκτάκτως είχε εμφανιστεί στη Γραμματεία Τύπου μπροστά στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης για να αναφέρει σε πανελλήνια μετάδοση ότι πρόκειται για "σοβαρή υπόθεση"».

«Πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται ποινικά βουλευτές και προσωπικές κομματικές επιλογές του Πρωθυπουργού σε έναν δημόσιο οργανισμό όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να εγκαλούν την αντιπολίτευση γιατί ζήτησε την έρευνα τους.

«Δυστυχώς για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η δικαιοσύνη είχε άλλη άποψη» καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

«Το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα»

«Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την 1/4/2026 δήλωσε επί λέξει: ''Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνιστά μια σοβαρή εξέλιξη. Αναμένουμε τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά''» απάντησαν κυβερνητικές πηγές στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.



«Δηλαδή, το αυτονόητο σε μια χώρα όπου ισχύει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών».

«Αντιθέτως το κόμμα του μίλησε για ''κυβέρνηση υποδίκων'' προεξοφλώντας αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που ''κρέμασαν στα μανταλάκια'' και οι οποίοι τώρα απηλλάγησαν;» διερωτάται το Μαξίμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.