Μαρινάκης: «Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός» – Από 26 Ιουλίου ρυθμίσεις οφειλών από 5.000 ευρώ

Διευρύνεται από τις 26 Ιουλίου ο κύκλος των οφειλετών που μπορούν να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, καθώς πλέον θα μπορούν να εντάσσονται χρέη που ξεκινούν από 5.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή χρηματοδοτικούς φορείς.

Τη νέα δυνατότητα υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημαίνοντας πως ο μηχανισμός συνεχίζει να καταγράφει αυξημένη συμμετοχή και περισσότερες επιτυχείς ρυθμίσεις.

Όπως ανέφερε, η διεύρυνση των κριτηρίων υπαγωγής αποτελεί μέρος των αλλαγών που έχουν γίνει στο πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, με στόχο να δοθεί πρόσβαση σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

1.800 νέες ρυθμίσεις μέσα στον Ιούνιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μαρινάκης, τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις νέων αιτήσεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου εξαμήνου, ενώ παραμένει σημαντικός και ο αριθμός των οριστικών υποβολών.

Η κυβέρνηση αποδίδει την αυξημένη κινητικότητα στις πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, αλλά και στη διεύρυνση των προϋποθέσεων ώστε περισσότερα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να μπορούν να αναζητήσουν λύση για τις οφειλές τους.

Πάνω από 64.000 επιτυχείς ρυθμίσεις

Από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 64.000 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ.

Ο μηχανισμός προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης χρεών προς τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, με στόχο την αποφυγή κατασχέσεων και άλλων αναγκαστικών μέτρων για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η νέα διεύρυνση, με την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ, αφορά κυρίως μικρότερους οφειλέτες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός της διαδικασίας λόγω του ελάχιστου ύψους χρέους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.