Επίθεση στους πρώην πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, μετά την ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Χανίων διερωτάται γιατί οι δύο βουλευτές δεν παραδίδουν και την έδρα τους, υποστηρίζοντας ότι, σε περίπτωση παραίτησής τους, θα τους διαδέχονταν πρόσωπα που – όπως αναφέρει – θα τον στήριζαν.

«Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις να στηρίξεις την ΕΛΑΣ, γιατί δεν παραιτείσαι; Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα σου ο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα;», γράφει χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, σημειώνει: «Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο; Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Γιώργος Κυριακόπουλος;»

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ακόμη ότι «αυτά τα ρεπορτάζ, όπως στις φωτογραφίες, δυστυχώς είναι αλήθεια», ενώ καταλήγει αφήνοντας αιχμές για τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι σαφές πως "κάποιοι" ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να μην γίνει», υποστηρίζει στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

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