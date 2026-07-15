Γιώργος Κωνσταντίνου για την απώλεια της Μάρως Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει»

Το δικό του «αντίο» στη συμπρωταγωνίστριά του Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή, στα 92 της, είπε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ο ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου.

«Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα.

Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνου συμπρωταγωνιστούσε μαζί με την Μάρω Κοντού στην αξέχαστη κομεντί του ελληνικού κινηματογράφου «Η Δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα».

Πηγή: skai.gr

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