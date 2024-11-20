Καταζητούμενος στην Πορτογαλία για δολοφονία συνελήφθη στον κρατικό αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Ιταλία.

Πρόκειται για έναν 24χρονο Πακιστανό, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, οι πράξεις για τις οποίες οι Πορτογαλικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του αφορούν σε ανθρωποκτονία και επικίνδυνες σωματικές βλάβες που φαίνεται να τελέστηκαν τον Ιανουάριο του 2023, στην Λισαβόνα.

Ο 24χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του.

Στην ίδια Εισαγγελία, οδηγείται και μία 33χρονη Ελληνίδα, η οποία καταγγέλθηκε από τον πρώην σύντροφό της για παράνομη κατακράτηση του ανήλικου παιδιού τους για το οποίο ασκούν κοινή κηδεμονία. Την έκδοση της ζητούν οι Κυπριακές Διωκτικές Αρχές, με ευρωπαϊκό ένταλμα, μια και η πράξη για την οποία καταγγέλθηκε φέρεται να έγινε στη Λεμεσό, τον περασμένο Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

