Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα Πέμπτη ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου έξω από τα γραφεία της εταιρείας του στο Νέο Ψυχικό.

Ο 44χρονος εξακολουθεί να αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση ωστόσο τα στοιχεία εναντίον του είναι ακλόνητα.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 44χρονο φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του 54χρονου ενώ οι έρευνες στρέφονται πλέον προς την αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού.

Η αστυνομική έρευνα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο πλέγμα συμφερόντων με αιχμή τη Μύκονο αναζητώντας εκεί ακριβώς τον ηθικό αυτουργό. Επίσης, ερευνούν στοιχεία από το τηλέφωνο του θύματος τα οποία πιστεύουν πως θα ρίξουν φως στην υπόθεση κάνοντας ανακτήσεις των δεδομένων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επαφές, επικοινωνίες και κινήσεις του θύματος αλλά και τα απειλητικά μηνύματα που ήδη οι αστυνομικοί γνωρίζουν πως έχουν λάβει στο παρελθόν.

Ο 54χρονος τοπογράφος είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του μετά τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί το 2021 κοντά στο σπίτι του στο Χαλάνδρι και όπως φαίνεται για το λόγο αυτό μετακόμισε με την οικογένεια του στο Ψυχικό πριν από λίγους μήνες.

«Ο τοπογράφος είχε τσακωθεί κατά το παρελθόν με τον … Φιλικό πρόσωπο του θύματος ανέφερε πώς ο 54χρονος ισχυριζόταν πώς ο… ήταν υπεύθυνος για το βάρος του επίθεση, έξω από την οικία του στο Χαλάνδρι. Ο σύντροφος του συλληφθέντα κατέθεσε ότι πριν από λίγους μήνες ο 44χρονος και η ίδια είχαν μεταβεί δύο φορές στο Μύκονο, όπου μεταξύ άλλων ο σύντροφος της είχε συναντήσει τον…», φέρεται να καταθέσει, άτομα από το περιβάλλον του 54χρονου, «φωτογραφίζοντας» γνωστή επιχείρηση της Μυκόνου, με τον οποίο ο τοπογράφος είχε έρθει σε ρήξη για θέματα που αφορούσαν αγοραπωλησίες ακινήτων στο νησί.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από την εξέταση σε δυο μαύρα μπουφάν μηχανές που βρέθηκαν στο σπίτι του 44χρονου φερόμενου ως δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.