Δύο τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν σε δύο ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή του Λαγανά στη Ζάκυνθο, με κοινό παρονομαστή την πτώση νεαρών Βρετανών από μπαλκόνια.

Το ένα συνέβη περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι όταν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας Βρετανός τουρίστας 23 ετών στην προσπάθειά του να κατέβει από μπαλκόνι, πάτησε στην κουπαστή, έχασε την ισορροπία του και έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος από ύψος περίπου 1,5 μέτρου.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σηκώθηκε και προσπάθησε να σταθεί στα πόδια δύο φορές, ωστόσο συνεχώς κατέρρεε. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου όπου και κατέληξε.

Μερικές ώρες νωρίτερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ένας νεαρός επίσης Βρετανός, βρέθηκε πεσμένος και τραυματισμένος σοβαρά μπροστά στο μπαλκόνι του δωματίου του ξενοδοχείου που διέμενε, επίσης πρώτου ορόφου. Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι πολυτραυματίας και διασωληνώθηκε.

Και στις δύο περιπτώσεις, δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή τρίτων προσώπων, ωστόσο γίνεται προανάκριση από την Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ ερευνάται το ενδεχόμενο οι δύο Βρετανοί να είχαν κάνει χρήση ουσιών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.