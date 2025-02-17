Πιο κοντά στην πόλη του αύριο, που δημιουργείται στο Ελληνικό, οδηγούν τα έργα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα επιμέρους εργοτάξια της πρώην έκτασης του αεροδρομίου.

Την πορεία των βασικών έργων παρουσίασε σήμερα η LAMDA Development μέσω ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες εξελίσσονται καθημερινά και το μοναδικό αυτό έργο γίνεται πραγματικότητα.

Δείτε το βίντεο:

Αναφορικά με το έργο υπογειοποίησης της λεωφόρου Ποσειδώνος και τη δημιουργία μιας από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη, μήκους 1,5 χιλιομέτρου, αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί το 75% της σκυροδέτησης.

Αναφορικά με το The Ellinikon Sports Park, μιας έκτασης 444.000 τμ με υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, σημειώνεται ότι η κατασκευή των κτιρίων και οι εργασίες διαμόρφωσης των σταδίων, στίβου και γηπέδων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε πλήρη ανάπτυξη είναι τα έργα και σε ένα ακόμη εργοτάξιο για την κατασκευή του Riviera Tower, ύψους 200 μέτρων και 50 ορόφων, που θα αποτελέσει το υψηλότερο παραθαλάσσιο «πράσινο» κτίριο της Ανατολικής Μεσογείου. Ο 15ος όροφος είναι ήδη ορατός και οι εργασίες προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Στο συγκρότημα κατοικιών υψηλής αισθητικής, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία (The Cove Residences), έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή του σκελετού των κτιρίων.

Στη νέα γειτονιά που δημιουργείται στην καρδιά της νέας πόλης, τη Little Athens, οι σκυροδετήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Για το The Ellinikon Mall, που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα, επισημαίνεται ότι οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί και ακολουθεί η επόμενη φάση. Στη Riviera Galleria, που θα αποτελέσει προορισμό πολυτελών αγορών και υψηλής γαστρονομίας, η σκυροδέτηση της θεμελίωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως έχει επισημάνει η εταιρεία, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου όσο και μετά την ολοκλήρωσή του, στο επίκεντρο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία, με μια σειρά δράσεων και στρατηγικών που οδηγούν στη δημιουργία της πρώτης πόλης των 15 λεπτών στην Ελλάδα (πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες μέσα σε 15 λεπτά, χρησιμοποιώντας τα πόδια ή το ποδήλατο). Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το γεγονός ότι μια έκταση, η οποία μέχρι πρόσφατα καλυπτόταν κατά 70% από τσιμέντο, με την ολοκλήρωση του έργου θα καλύπτεται κατά 70% από πράσινο.

