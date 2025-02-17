Συνεχείς επιχειρησιακές δράσεις για την αντιμετώπιση – πρόληψη επικίνδυνων οδικών συμπεριφορών που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων με εστίαση στην αποτροπή οδήγησης υπό την επίδραση αλκοόλ, σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-2025 έως και 16-2-2025, διενεργήθηκαν 7.285 τροχονομικοί έλεγχοι με συσκευή αλκοολόμετρου όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 792 παραβάσεις, επισείουσες διοικητικά πρόστιμα, εκ των οποίων οι 27 σε βαθμό πλημμελήματος ως ακολούθως:

136 για συγκέντρωση οινοπνεύματος 0,10-0,24 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα,

472 για συγκέντρωση οινοπνεύματος 0,25-0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα,

157 για συγκέντρωση οινοπνεύματος 0,41-0,60 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα,

27 για συγκέντρωση οινοπνεύματος άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Επιπλέον συνελήφθησαν οι -27- οδηγοί (άνω των 0,60 χιλιοστών) οι οποίοι οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών, αφαιρέθηκαν 184 άδειες ικανότητας οδήγησης και ακινητοποιήθηκαν 184 οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και θα διενεργούνται σε περιοχές της Αττικής που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου Οδικής Ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

