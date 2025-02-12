Η Αθηναϊκή Ριβιέρα το 2035 θα είναι ένας παγκόσμιας κλάσης προορισμός για κατοικία, επενδύσεις και τουρισμό. Η αξία των ακινήτων θα έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας την περιοχή ένα από τα πιο premium real estate spots της Ευρώπης, επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty.

Σε ενημερωτικό της σημείωμα για την Αθηναϊκή Ριβιέρα γίνεται αναφορά στις επιμέρους κατηγορίες αγοραστών, στις προοπτικές καθώς και στις τιμές.

Το ενδιαφέρον

Αναλυτικότερα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Premier Realty, προσελκύει διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών, όπως:

1. Μεγάλοι Επενδυτές & Fund Managers

• Επενδυτικά funds και developers αγοράζουν ακίνητα για τουριστική εκμετάλλευση (βίλες, ξενοδοχεία, serviced apartments).

2.Υψηλόβαθμα στελέχη και επιχειρηματίες

• Επιλέγουν premium κατοικίες σε περιοχές όπως η Βουλιαγμένη, το Καβούρι και η Γλυφάδα.

• Αναζητούν ασφάλεια, ιδιωτικότητα και πολυτελείς lifestyle επιλογές.

3. Συνταξιούχοι (κυρίως από το εξωτερικό)

• Πολλοί Ευρωπαίοι συνταξιούχοι (ιδιαίτερα από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σκανδιναβία) επιλέγουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη χρυσή βίζα, το κλίμα και το χαμηλό κόστος ζωής σε σχέση με τη χώρα τους.

4. Νέοι Επαγγελματίες & Digital Nomads

• Προτιμούν περιοχές όπως η Γλυφάδα, το Ελληνικό και η Καλλιθέα λόγω της κοντινής απόστασης από το κέντρο και του σύγχρονου τρόπου ζωής.

• Ενδιαφέρονται για μοντέρνα διαμερίσματα ή co-living spaces (συνεργατικοί χώροι κατοικίας)

5. Οικογένειες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

• Ελληνικές και διεθνείς οικογένειες επιλέγουν τη Ριβιέρα για να ζήσουν τον μεσογειακό τρόπο ζωής και να έχουν γρήγορη πρόσβαση στη θάλασσα όλο το χρόνο.

• Προτιμούν μονοκατοικίες με κήπο ή μοντέρνα διαμερίσματα

Τρέχουσες τάσεις της αγοράς - Παραμένει ευκαιρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στα νότια προάστια της Αθήνας παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση των αξιών των ακινήτων. Το 2024, οι τιμές αυξήθηκαν κατά περίπου 7,9%, ενώ οι προβλέψεις υποδεικνύουν συνεχή, αν και βραδύτερη, αύξηση της τάξης του 3% περίπου το 2025.

Παρά τις πρόσφατες αυξήσεις των τιμών, η Αθηναϊκή Ριβιέρα παραμένει πιο προσιτή από άλλα μεσογειακά hotspots. Οι τιμές των πολυτελών νεόδμητων ακινήτων κυμαίνονται μεταξύ 6.800 και 13.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σε σύγκριση με 30.000 έως 60.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε περιοχές όπως η Γαλλική Ριβιέρα.

Μέσες τιμές ακινήτων ανά τετραγωνικό μέτρο, Ιανουάριος 2025:

•Βουλιαγμένη: 7.441 ευρώ

• Ελληνικό: 5.039 ευρώ

• Γλυφάδα: 5.100 ευρώ

• Βούλα: 5.680 ευρώ

• Σούνιο: 5.710 ευρώ

• Βάρη: 3.820 ευρώ

• Παλαιό Φάληρο: 3.800 ευρώ

• Καλύβια Θορικού: 2.520 ευρώ

Διεθνής Τουριστικός και Επενδυτικός Προορισμός

Όπως αναφέρεται, οι επενδύσεις σε ξενοδοχεία, μαρίνες και τουριστικά συγκροτήματα στην διάρκεια των επομένων ετών θα έχουν εκτοξεύσει την αξία της περιοχής. Η Ριβιέρα θα είναι hub για luxury yachting, γαστρονομία και διεθνή συνέδρια. Η ζήτηση για ενοικιάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης (short-term rentals) και second homes από Ευρωπαίους, Αμερικανούς και Άραβες επενδυτές θα έχει αυξηθεί.

Έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη της περιοχής με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και των προτύπων του νέου έξυπνου κόσμου που δημιουργείται (Smart & Sustainable Urban Development). Ταυτόχρονα η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου αλλάζει τα δεδομένα της περιοχής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται:

•Οι νέες αναπτύξεις θα έχουν πράσινες υποδομές, έξυπνα κτίρια και βιώσιμες μεταφορές.

•Η επέκταση του μετρό προς το Ελληνικό και οι βελτιώσεις στις συγκοινωνίες θα κάνουν την περιοχή πιο προσβάσιμη.

•Οι περιοχές της Ριβιέρας θα συνδυάζουν υψηλή ποιότητα ζωής με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

•Η αναδιαμόρφωση της παραλιακής λεωφόρου θα βελτιώσει την κυκλοφορία και θα δημιουργήσει νέους πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους.

•Οι μαρίνες, όπως της Βουλιαγμένης και του Αλίμου, θα έχουν γίνει διεθνή κέντρα θαλάσσιου τουρισμού.

•Η παραλιακή ζώνη από το Φάληρο έως τη Σαρωνίδα θα προσφέρει resort-style διαβίωση.

Το Ελληνικό ως Game Changer

Ειδική αναφορά γίνεται στο Ελληνικό που είναι σε πλήρη εξέλιξη από την LAMDA Development.

•Το The Ellinikon, το μεγαλύτερο αστικό αναπτυξιακό έργο στην Ευρώπη, θα έχει αλλάξει και αναβαθμίσει ριζικά την ευρύτερη περιοχή.

•Πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία 5 αστέρων, εμπορικά κέντρα και πράσινοι χώροι θα αναβαθμίσουν επίσης την εικόνα της Ριβιέρας.

•Θα προσελκύσει μεταξύ άλλων διεθνείς επιχειρήσεις, high-net-worth individuals και τουρισμό υψηλών εισοδημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.