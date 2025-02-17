‘Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα για ανέργους στο πλαίσιο της ευρύτερης νέας γενιάς ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης παρουσίασαν τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στη Ρόδο η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 54.793.440 ευρώ, θα υλοποιηθεί μέσω της Δ.ΥΠ.Α. σε πέντε επιλεγμένες περιοχές της χώρας με ιδιαίτερα

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, ενδεικτικά περιοχές που βρίσκονται σε οικονομική μετάβαση ή έχουν υποστεί ταχεία αποβιομηχάνιση ή των οποίων η αγορά εργασίας διακρίνεται από έντονη εποχικότητα. Στόχος είναι η κατάρτιση και επανακατάρτιση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων.

Οι περιοχές που επελέγησαν για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος είναι οι εξής:

Περιφερειακή ενότητα Ρόδου,

Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς,

Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας,

Περιφερειακή ενότητα Σερρών

Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τέσσερις δράσεις:

Επιδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία 7.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων στις παραπάνω περιοχές. Κατάρτιση: Θεωρητική κατάρτιση 22.500 ανέργων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, και πιστοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτώνται. Επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Δικαιούχοι είναι 850 άνεργοι που θα λάβουν έκαστος ενίσχυση 14.800 ευρώ για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Συμβουλευτική. Υλοποιείται με ίδιους πόρους της Δ.ΥΠ.Α. και αφορά τόσο στην ατομική συμβουλευτική (εξατομικευμένη προσέγγιση) όσο και στην ομαδική συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί βασικό μέλημα της κυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια η ανεργία έχει μειωθεί στο μισό, φτάνοντας αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο ποσοστό 17ετίας. Συνεχίζουμε με στοχευμένες ενέργειες σε κατηγορίες συμπολιτών μας με περιθώρια βελτίωσης των ποσοστών απασχόλησης όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες, και σε περιοχές που έχουν σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και χρήζουν στήριξης. Τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αποτελούν πολύτιμο εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση. Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργούμε το εργασιακό περιβάλλον που τους αξίζει».

Ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια προτεραιότητά μας, με προγράμματα «νέας γενιάς» που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αναβαθμίζουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και στηρίζουν τη νέα επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ερχόμαστε τώρα να υλοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας άνω των 54 εκατ. ευρώ και να ενισχύσουμε τις αγορές εργασίας σε 5 περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά - Αχαΐα, Καστοριά, Ρόδο, Σέρρες, και Πέραμα-Κερατσίνι-Δραπετσώνα και Σαλαμίνα. Με προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, περισσότεροι από 30.000 πολίτες περιοχών που είτε βρίσκονται σε οικονομική μετάβαση, είτε έχουν υποστεί ταχεία αποβιομηχάνιση, είτε έχουν μια αγορά εργασίας με έντονη εποχικότητα, θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις, που σε αυτές τις περιοχές ειδικά τα τελευταία χρόνια καλούνται να λειτουργήσουν αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερες προκλήσεις, θα

ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό, αποκτώντας ένα απαραίτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξή τους. Προσηλωμένη στο στόχο της μείωσης της ανεργίας, η Δ.ΥΠ.Α. συνεχίζει να επενδύει σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω σε μια αγορά εργασίας που διαρκώς μεταβάλλεται, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες».

Πηγή: skai.gr

