Την αντίθεση στην ανακήρυξη σχολικών μονάδων σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία εκφράζουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, με κινητοποίηση που εξήγγειλαν για σήμερα, Δευτέρα.

«Είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση των σχολείων της γειτονιάς με τη «βίαιη εκδίωξη» μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία τους», ανέφερε στην ανακοίνωση της η ΟΛΜΕ.

Στο πλευρό των εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης στέκονται και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, καθώς και η ΔΟΕ κάλεσε σε κινητοποίηση τα μέλη της. Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος απέναντι από τη Βουλή αυτή την ώρα, απαιτώντας «να σταματήσει η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.