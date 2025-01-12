Στο επίκεντρο του διεθνούς real estate κυρίως από το εξωτερικό, την ομογένεια αλλά και από την εγχώρια αγορά βρίσκεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα, με το ενδιαφέρον να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο λόγω των μεγάλων έργων τουριστικών αναπτύξεων που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ενας βασικός λόγος που η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι ελκυστική όσον αφορά τους ξένους αγοραστές είναι ότι παρά το γεγονός της μεγάλης αύξησης των τιμών τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ από τις τιμές στην Γαλλική, την Ισπανική και μέρος της Ιταλικής Ριβιέρας.

Αλλα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ η Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty είναι η τοποθεσία και η προσβασιμότητας της, καθώς ξεκινά από μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πρωτεύουσας και 40 λεπτά από το αεροδρόμιο.

Σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον με καταπληκτικές παραλίες με καθαρά νερά, με 10 παραλίες με γαλάζια σημαία από το 2024.

Επίσης όπως αναφέρει η κ.Σαΐα στα πλεονεκτήματα της Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών της με υψηλού επιπέδου μαρίνες, εστιατόρια και ξενοδοχεία.

Ενδεικτικά είναι τα αφιερώματα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα από την εφημερίδα Guardian στον τρόπο που οι παραλίες κατά μήκος της έγιναν πεντακάθαρες, κερδίζοντας γαλάζιες σημαίες. «Λίγοι επισκέπτες αντιλαμβάνονται ότι λιγότερο από 10 μίλια νότια του κέντρου της πόλης βρίσκεται αυτό το φωτογενές τμήμα βουνών, παραθαλάσσιων θέρετρων και αμμωδών παραλιών με καθαρά νερά πιστοποιημένα με γαλάζια σημαία» επισημαίνεται στο αφιέρωμα.

Αναφορικά με τις προέλευση της ζήτησης σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Realty προέρχεται μεταξύ άλλων από Βρετανούς οι οποίοι αναζητούν κυρίως εξοχικές κατοικίες και πολυτελή ακίνητα κοντά στη θάλασσα, όπως στη Γλυφάδα και την Βουλιαγμένη.

Οι Γερμανοί, επίσης δείχνουν ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, κυρίως για πολυτελή διαμερίσματα και βίλες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν Κινέζοι, Αμερικανοί και επενδυτές από τις Αραβικές Χώρες.

Οι τιμές στην Αθηναϊκή Ριβιέρα σε σχέση με την Ιταλική, τη Γαλλική και την Ισπανική

Από 30.000 έως 60.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε τοποθεσίες της Γαλλικής Ριβιέρας κυμαίνονται οι τιμές αγοράς για πολυτελείς κατοικίες αλλά και για βίλλες και επαύλεις σε πόλεις όπως η Νίκαια και οι Κάννες. Ειδικότερα, ανατρέχοντας σε μεγάλα διεθνή γραφεία πώλησης πολυτελών ακινήτων διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν προς πώληση από διαμερίσματα 50 τμ στην τιμή του 1.000.000 ευρώ μέχρι και επαύλεων 1.000 και άνω τετραγωνικών μέτρων στα 50.000.000 εκατ. ευρώ και άνω. Η μέση πάντως τιμή κατοικίας κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι τιμές στην Ισπανική Ριβιέρα οι τιμές ανα τ.μ κυμαίνονται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα - μεταξύ 15.000 και 45.000 - με σημαντικές διακυμάνσεις ανά τ. μ μεταξύ πολυτελών κατοικιών και απλών διαμερισμάτων.

Η Ιταλική Ριβιέρια σε γενικές γραμμές υπολείπεται της Ισπανικής, εκτός από συγκεκριμένες τοποθεσίες όπου οι τιμές είναι οι ίδιες με ισπανική και γαλλική ριβιέρα.

Την ίδια στιγμή οι τιμές πωλήσεων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σύμφωνα με την Premier Realty φτάνουν μέχρι και τις 13.000 ευρώ το τ.μ στις νεόδμητες κατοικίες. Οι τιμές όμως μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με παράγοντες όπως ο τύπος του ακινήτου, η τοποθεσία και οι παροχές.

Η μέση τιμή αγοράς είναι ανάμεσα στις 6.500 ευρώ και στις 7.500 ευρώ ανά τμ.

Όπως αναφέρουν πάντως ειδικοί της αγοράς οι τιμές αυξάνονται σημαντικά όταν πρόκειται για βίλλες ή πολυτελείς κατοικίες με μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε περιοχές με σύγχρονες υποδομές.

Τo Ελληνικό οδηγεί τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Βασικός πρωταγωνιστής στις εξελίξεις και στην αναβάθμιση της Αθηναϊκής Ριβιέρας αποτελεί η ανάπλαση του Ελληνικού που είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις οικιστικές αναπλάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της ζήτησης αγοραστών αρχικά από την Ελλάδα, την Ομογένεια και πρόσφατα όπως έχει ανακοινώσει η LAMDA Development από κάθε γωνιά του κόσμου.

Σύμφωνα με στοιχεία της LAMDA Development, oι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων πλησιάζουν ήδη το 1 δις, έχοντας ήδη ξεπεράσει τον στόχο των 900 εκατ. ευρώ και μάλιστα δύο μήνες πιο νωρίς, από τον στόχο που ήταν το τέλος της χρονιάς. Από την έναρξη του έργου έως την 31.10.2024 ανήλθαν σε 967 εκατ. ευρώ, Την στιγμή που οι κρατήσεις στη νέα γειτονία Little Athens, όπως έχει αναφέρει η εταιρεία ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Καθοριστικό ρόλο της προβολής της Αθηναϊκής Ριβιέρας στις διεθνές αγορές έχει η διεθνής καμπάνια που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο από την LAMDA Development σε δεκαεπτά αεροδρόμια στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ και στο επίκεντρο εκτενών αφιερωμάτων σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, New York Times, ΝΖΖ am Sonntag και Neue Züricher Zeitung.

Το 2025 η διεθνής καμπάνια του The Ellinikon θα συνεχιστεί, σε ακόμα περισσότερους προορισμούς.

Σε εξέλιξη μεγάλες τουριστικές επενδύσεις και έργα υποδομών

Καθοριστικό ρόλο στη διεθνή αναβάθμιση της Αθηναϊκής Ριβιέρας έχουν και σημαντικές επενδύσεις από εγχώριους και ξένους ομίλους που ολοκληρώνονται και δίνονται στο κοινό, ενώ άλλες βαίνουν προ ολοκλήρωση. Το 2024 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Αθηναϊκή Ριβιέρα, Αστικός Περίπατος» από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο της σύμβασης υλοποιείται ένα από τα πιο εμβληματικά έργα στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, ο ενοποιημένος ποδηλατόδρομος και πεζοδρόμος συνολικού μήκους 18 χιλιομέτρων, που θα ενώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα από το Μοσχάτο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα περατωθεί το 2025. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξη και αποτελεί ένα μόνο τμήμα του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας για το άνοιγμα της Αθήνας προς τη θάλασσα

Ταυτόχρονα και αλλά έργα υλοποιούνται στην περιοχή όπως η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, η αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του γηπέδου Tae Κwon Do, η παραχώρηση της Ακτής Βουλιαγμένης και Βάρκιζας, η ανάπλαση της Μαρίνας Φλοίσβου και η ανάδειξη της παραλίας στη Γλυφάδα. Επίσης έχοντας λάβει τον Ιούνιο του 2024 την ΚΥΑ από τα υπουργεία Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Τουρισμού για την έγκριση της χωροθέτησης και των περιβαλλοντικών όρων, μια ακόμη μεγάλη επένδυση, το έργο της ανάπτυξης της Νέας Μαρίνας Αλίμου, εταιρεία της REDS μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μπαίνει σε φάση ανάπτυξης. Εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος από τη Σύμβαση Παραχώρησης η εταιρεία κατέθεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες τις μελέτες και αναμένει την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Η Μαρίνα Αλίμου είναι η μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων και μία από τις ιστορικότερες και εμβληματικότερες μαρίνες της Ελλάδας.

Η παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αξιοποίησης της χερσαίας ζώνης συνολικής επιφάνειας 210.000 τ.μ. για ευρείες χρήσης τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, γεγονός που επιτρέπει την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής επένδυσης συνολικής αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ στο ταχέως αναπτυσσόμενο παράκτιο μέτωπο της ελληνικής πρωτεύουσας, με πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

'Αλλες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν είναι το One & Only Aesthesis (εντός του 2024) που αποτελεί ένα από μόλις 35 περίπου που θα αναπτύξει η διεθνής αλυσίδας υπερπολυτελών θέρετρων σ' όλο τον κόσμο. Καθώς και μια ακόμη τουριστική επένδυση της Grivalia Hospitality που παραδόθηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και συγκεκριμένα στην Α' Πλαζ Βούλας. Την ίδια στιγμή το εμβληματικό σημείο αναφοράς για την Αθηναϊκή Ριβιέρα που ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Δέλτα Φαλήρου αυξάνει συνεχώς την διεθνή του εμβέλεια με την επισκεψιμότητα

