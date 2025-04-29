Στην ανακρίτρια Ηρακλείου θα βρεθεί και σήμερα, Τρίτη, ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου Άγγελου που βρήκε τραγικό θάνατο μετά την φριχτή κακοποίηση από την 26χρονη μητέρα του και τον 44χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο βιολογικός πατέρας κατηγορείται για πρόκληση σωματικών κακώσεων σε βάρος του Άγγελου καθώς και για έκθεση ανηλίκου και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί μετά την χθεσινή 24ωρη προθεσμία που έλαβε από την ανακρίτρια.

«Είχε να δει το παιδί δύο χρόνια»

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται και σήμερα στα δικαστήρια εμφανίστηκαν και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, η μητέρα του και ένας οικογενειακός φίλος.

«Ο πατέρας αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το παιδί είχε να το δει δύο χρόνια πριν το τραγικό συμβάν άρα δεν ήταν μαζί του για να το κακοποιήσει. Την πρώτη χρονιά που το έβλεπε δεν το χτύπησε ποτέ», επεσήμανε η δικηγόρος του, Ελισάβετ Παναγιωτίδου.

Γιατί συνελήφθη ο βιολογικός πατέρας

Η μητέρα του 3χρονου Άγγελου κατά την απολογία της είχε υποστηρίξει πως ο βιολογικός πατέρας του παιδιού είχε χτυπήσει την ίδια και εκείνη είχε φύγει από κοντά του κάνοντάς του καταγγελία. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο βιολογικός πατέρας, χτυπούσε το παιδί τις φορές που τον επισκεπτόταν λέγοντας πως υπήρχε και φωτογραφικό υλικό.

Με αυτά τα στοιχεία η ανακρίτρια Ηρακλείου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον βιολογικό πατέρα και κλήθηκε να απολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

