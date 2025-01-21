Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 79χρονος που πυροβόλησε 49χρονο

Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί , ο 79χρονος άνδρας ο οποίος χθες το μεσημέρι επιτέθηκε με όπλο σε 49χρονο, μέσα σε επιχείρηση με ζωοτροφές στις Μαλάδες Ηρακλείου και η 80χρονη συζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του κατά το χρόνο του αιματηρού περιστατικού.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι ο 49χρονος άνδρας καθώς και ένας 35χρονος εργαζόμενος της επιχείρησης, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, σε βάρος του 80χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, αλλά και για παράμονη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Στην 80χρονη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, επίσης σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δικηγόροι υπεράσπισης θα επιδιώξουν τουλάχιστον η απολογία της ηλικιωμένης γυναίκας να γίνει σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται ο 79χρονος να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Οι δυο ηλικιωμένοι συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, στη δικογραφία αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο 79χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πυρ κατά του Στεφανή Κοκολογιάννη ενώ η 80χρονη σύζυγός του βρισκόταν μαζί του το αυτοκίνητο.



Σύμφωνα με την αστυνομία, στην αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο της επιχείρησης ζωοτροφών, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν 4 κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του 79χρονου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη η 80χρονη σύζυγος του.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο, κυνηγετικό όπλο, 491 φυσίγγια, διόπτρα όπλου και ξιφολόγχη.

Ο 79χρονος πριν από 13 περίπου χρόνια είχε χάσει το γιο του σε αιματηρό περιστατικό στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, με δράστη συγγενικό πρόσωπο του 49χρονου.

Φόβοι για αναζοπύρωση βεντέτας στον Προφήτη Ηλία

Χρόνια μετά το φονικό στον Προφήτη Ηλία όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 34χρονος Πρίαμος Ξυδάκης και το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο. Το χθεσινό περιστατικό φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την τότε δολοφονία καθώς ο 78χρονος δράστης είναι πατέρας του αδικοχαμένου νέου ενώ ο Στεφανής Κοκολογιάννης, αδερφός του δολοφόνου, εμπλεκόταν στην υπόθεση που είχε αρκετές συνέπειες.

Οι αρχές εξετάζουν με κάθε λεπτομέρεια όλες τις πτυχές του νέου περιστατικού ενώ υπάρχουν φόβοι για αναζοπύρωση βεντέτας.

