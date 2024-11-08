Ελεύθερη χωρίς όρους η 30χρονη για τον τραυματισμό 12χρονου με πατίνι

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερη χωρίς όρους έφυγε από τα δικαστήρια μετά την απολογία της η 30χρονη, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε ένα παιδί 12 ετών που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στην λεωφόρο Μεσογείων την προηγούμενη Δευτέρα.

Η κατηγορούμενη η οποία κατηγορείται για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, αρνήθηκε ότι πέρασε με κόκκινο, και ισχυρίζεται ότι ο 12χρονος που επέβαινε στο ηλεκτρονικό πατίνι έπεσε στο αυτοκίνητό της, σε αντίθεση με αυτόπτες μάρτυρες που ισχυρίζονται ότι παραβίασε τον σηματοδότη.

Με βάση τις νέες διατάξεις, η κατηγορούμενη οφείλει να παραδώσει το δίπλωμα της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.



Πηγή: skai.gr

