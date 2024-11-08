Λογαριασμός
Ελεύθερη χωρίς όρους η 30χρονη για τον τραυματισμό 12χρονου με πατίνι

Η κατηγορούμενη η οποία κατηγορείται για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, αρνήθηκε ότι πέρασε με κόκκινο - Θα παραδώσει το δίπλωμα της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Πατίνι

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερη χωρίς όρους έφυγε από τα δικαστήρια μετά την απολογία της η 30χρονη, η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε ένα παιδί 12 ετών που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στην λεωφόρο Μεσογείων την προηγούμενη Δευτέρα. 

 Η κατηγορούμενη η οποία κατηγορείται  για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, αρνήθηκε ότι πέρασε με κόκκινο,  και ισχυρίζεται ότι ο 12χρονος που επέβαινε στο ηλεκτρονικό πατίνι έπεσε στο αυτοκίνητό της, σε αντίθεση με αυτόπτες μάρτυρες που ισχυρίζονται ότι παραβίασε τον σηματοδότη. 

Με βάση τις νέες διατάξεις, η κατηγορούμενη οφείλει να παραδώσει το δίπλωμα της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ατύχημα Πατίνι απολογία
