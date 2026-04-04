Ελεύθερη, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε η influencer και επιχειρηματίας Ιωάννα Τούνη, η οποία συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, καθώς δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνα ενός εκ των καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn, κατονομάζοντάς τον, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Υπενθυμίζεται πως το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη την Τετάρτη, και τους καταδίκασε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο άνδρας κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι η γνωστή influencer δημοσιοποίησε το όνομα και τη φωτογραφία του σε προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Η influencer σημείωσε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή της ότι είδε τον άνδρα σε νυχτερινό κέντρο όπου η ίδια διασκέδαζε χθες το βράδυ, Παρασκευή 3 Απριλίου, και ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν. Ωστόσο, το αίτημά της δεν βρήκε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η ίδια.

Πηγή: skai.gr

