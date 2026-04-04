Συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη μετά από μήνυση ενός εκ των καταδικασθέντων για revenge porn

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη η γνωστή influencer στη Θεσσαλονίκη

Ιωάννα Τούνη

Συνελήφθη η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη, μετά από μήνυση του ενός άνδρα που καταδικάστηκε για την υπόθεση του revenge porn. 

Σημειώνεται πως το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση της influencer την Τετάρτη, και τους καταδίκασε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο άνδρας κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι η γνωστή influencer δημοσιοποίησε το όνομα και τη φωτογραφία του σε προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

