Επιμένει ο χιονιάς στη Φθιώτιδα, την Φωκίδα και την Ευρυτανία. Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν από τα μεσάνυχτα και μετά και για 5 περίπου ώρες, με συνέπεια να κλείσει ένα μεγάλο μέρος του επαρχιακού δικτύου στον Δομοκό, τη Δυτική Φθιώτιδα, την Ορεινή Φωκίδα και την Ευρυτανία.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα εκχιονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς, προκειμένου να κρατηθούν ανοιχτοί οι οδικοί άξονες από Λαμία προς Δομοκό, από Λαμία προς Καρπενήσι και από Λαμία προς Άμφισσα.

Εκατοντάδες τόνοι αλάτι έπεσαν για να μείνει ανοιχτός ο δρόμος Λαμίας-Δομοκού, ενώ νέο χιόνι έπεσε και στην ευρύτερη περιοχή και τα χωριά του Δομοκού, κλείνοντας και πάλι τους δρόμους, οι οποίοι είχαν ανοίξει λίγες ώρες πριν.

Στον δρόμο Λαμίας-Άμφισσας και ιδιαίτερα μετά το 7ο χιλιόμετρο προς τον Μπράλο υπήρχαν σοβαρά προβλήματα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Μία ύφεση των καιρικών φαινομένων έδωσε τη δυνατότητα στα μηχανήματα να ανοίξουν τον δρόμο και να τον διατηρήσουν καθαρό.

Στον δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου ιδιαίτερα από το 47ο χιλιόμετρο στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου και μέχρι τη σήραγγα του Τυμφρηστού, οι καιρικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν ήταν δυσμενείς. Εκτός από την χιονόπτωση, η θερμοκρασία υποχώρησε στους -3 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα οι δρόμοι με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον πάγο να κρύβουν παγίδες.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη Φθιώτιδα η κυκλοφορία γίνεται με αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης-παγετού, στα ακόλουθα σημεία:

Στην Εθνική Οδό Λαμίας-Καρπενησίου, από την 47η χ/θ έως 64,7η χ/θ.

Στις επαρχιακές οδούς: Λευκάδας-Γαρδικίου, Σπερχειάδας-Μαρμάρων, Ν. Γιαννιτσούς-Πάππας, Αγίου Γεωργίου-Παλιοκάστρου, Αμφίκλειας-Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (Φτερόλακκα), Σπερχειάδας-Κυριακοχωρίου, Σπερχειάδας-Γαρδικίου-Πουγκακίων-Πλάτανου, Λευκάδας-Πιτσίου, Καστρίου-Τρίλοφου, Πλατυστόμου -Πάππας και Αγίου Γεωργίου-Νεοχωρίου-Μαυρίλου.

Στη Φωκίδα οι αλυσίδες είναι αναγκαίες στις επαρχιακές οδούς: Γραβιάς-Μαυρολιθαρίου, Γραβιάς-Επταλόφου, Πολύδροσου-Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού και Επταλόφου-Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Στην Εύβοια έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, λόγω αύξησης όγκου υδάτων του Κηρέα ποταμού, στην 1η χ/θ Επαρχιακής οδού Μαντουδίου - Κυμασίου, θέση «Πορτάρα» (ιρλανδική διάβαση). Η κυκλοφορία των οχημάτων προς το Κυμάσι Ευβοίας, διεξάγεται μέσω Μαντουδίου.

Επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων λόγω πτώσης βράχων στον δρόμο στην δημοτική οδό (δευτερεύον οδικό δίκτυο), που συνδέει τους οικισμούς Λάλα και Καλύβια Καρύστου με την Παλαιά επαρχιακή οδό Καρύστου-Λεπούρων (στο ύψος της 4ης χ/θ).

Στη Βοιωτία διατηρείται η διακοπή κυκλοφορίας, για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, από την 30η χ/θ έως την 45η χ/θ της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Επίσης παραμέννει η διακοπή κυκλοφορίας, στον παράλληλο του οδικού άξονα της Εθνικής Αθηνών Λαμίας από τον κόμβο Οινόης έως την διασταύρωση με την Λεωφ. Σχηματαρίου-Δηλεσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων, στο ύψος των παλιών διοδίων Σχηματαρίου (64η χ/θ). Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω του έτερου παραλλήλου του οδικού άξονα της Α.Θ.Ε.

Με χρήση αλυσίδων γίνεται η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θηβών, από την 30η χ/θ έως την 45η χ/θ και στους επαρχιακούς δρόμους Ανάληψης-Κυριακίου και Κυριακίου-Αγίας Άννας, Αράχωβας-Επταλόφου, από την 10η χ/θ έως την 15η χ/θ, και Αράχωβας-Επταλόφου, από την 15η χ/θ έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (θέση Κελάρια).

Ποια σχολεία είναι κλειστά

Σύμφωνα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας σήμερα και αύριο, Παρασκευή τα σχολεία θα είναι κλειστά στην περιοχή του Δομοκού, αφού οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες.

Κλειστό θα είναι και το δημοτικό Σχολείο των Λιβανατών, καθώς διαπιστώθηκε πρόβλημα στην θέρμανση.

Στον Δήμο Μακρακώμης σήμερα τα σχολεία θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά με την έναρξη του ωραρίου.

Να σημειώσουμε ότι δεν αποκλείεται στην πρόοδο της μέρας να έχουμε μεταβολές, αφού έχει ρίξει νέο χιόνι, το οποίο έχει δυσκολέψει την κυκλοφορία στους δρόμους και την κίνηση των μέσων για τη μεταφορά των μαθητών σε επαρχιακά σχολεία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Υπάτης και στην περιοχή της Σπερχειάδας και Μακρακώμης.

Στον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, η προσέλευση των μαθητών σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους παιδικούς σταθμούς του δήμου, θα γίνει στις 10:00 π.μ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

