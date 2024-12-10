Ελένη Γερασιμίδου για δίκη Φιλιππίδη: «Ο εισαγγελέας κακοποίησε την καταγγέλλουσα»

Για «κακοποίηση της καταγγέλουσας από τον εισαγγελέα της έδρας στη δίκη Φιλιππίδη έκανε λόγο σήμερα μιλώντας στο Open η δημοφιλής ηθοποιός Ελένη Γερασιμίδου, σχολιάζοντας τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες από την εισαγγελία στη δίκη, τα οποία έχουν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων.

Μάλιστα ο εισαγγελέας ζήτησε από την καταγγέλλουσα να καθίσει δίπλα στον Πέτρο Φιλλιπίδη για να αναπαραστήσει την απόπειρα βιασμού.

«Ρωτούσε την κοπέλα τι βρακί φορούσε, αν ήταν κανονικό ή αν ήταν τάνγκα. Δηλαδή αν ήταν τάνγκα ή αν δεν φορούσε καθόλου, θα έφταιγε η κοπέλα;» αναρωτήθηκε ρητορικά, ηθοποιός.

«Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τον Πέτρο Φιλλιπίδη, μπορεί να είναι και αθώος. Αλλά δεν μπορεί να έχεις έναν εισαγγελέα που να φέρνει σε τέτοια θέση την καταγγέλλουσα» είπε η Ελένη Γερασιμίδου.

Όπως είπε σε άλλο σημείο η ηθοποιός, και η ίδια στο παρελθόν είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση.

«Ήμουν 20 χρονών, ακόμα στη σχολή. Κατάλαβα τι πήγε να γίνει έφυγα τρέχοντας. Ευτυχώς δεν ήταν κλειδωμένη η πόρτα» είπε χαρακτηριστικά



Πηγή: skai.gr

