Συνήλθε επί διήμερο, τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Η ΔΙΣ αποφάσισε την αποστολή Εγκυκλίου Σημειώματος προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με σκοπό την προειδοποίηση των ορθοδόξων χριστιανών για φαινόμενα ελλιπούς ενημερώσεως ή εξαπατήσεως κατά την τέλεση γάμων και βαπτίσεων που δεν τελούνται στους Ιερούς Ναούς των Ενοριών, αλλά σε «ιδιωτικούς ναούς».

Έχουν καταγγελθεί περιπτώσεις επιχειρηματιών διοργάνωσης γάμων - βαπτίσεων, επιχειρηματιών που λειτουργούν κτήματα με «ιδιωτικούς ναούς» και θρησκευτικών λειτουργών προερχομένων από θρησκευτικές ομάδες που δεν έχουν σχέση με την κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία ή από καθηρημένους κληρικούς, που αντίστοιχα οργανώνουν και τελούν γάμους ή βαπτίσεις χωρίς σαφή ενημέρωση των μελλονύμφων ή γονέων ότι ο τελών το «μυστήριο» δεν είναι ορθόδοξος κληρικός και δεν ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος ή τυγχάνει καθηρημένος κληρικός και ως εκ τούτου τα «μυστήρια» αυτά θεωρούνται ανυπόστατα από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Οι ενδιαφερόμενοι νεόνυμφοι ή γονείς συνήθως μαθαίνουν την αλήθεια κατά την καταχώριση της τέλεσης του «μυστηρίου» στο Ληξιαρχείο, δηλαδή ότι αυτό θα καταχωρισθεί στο Μητρώο Πολιτών ως γάμος ή βάπτισμα άλλης θρησκευτικής κοινότητας που δεν έχει εκκλησιολογική σχέση (κοινωνία) με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από τους πιστούς ότι τα μυστήρια του γάμου και του βαπτίσματος δεν είναι εορταστικές κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά πνευματικά γεγονότα ευλογίας της έναρξης της οικογενειακής ζωής και της εισόδου νέου μέλους στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα μυστήρια αυτά τελούνται στον Ιερό Ναό της Ενορίας, επειδή αφορούν συλλογικά την τοπική Εκκλησία και δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνική επίδειξη και τις άσχετες δαπάνες για στολισμούς, οργάνωση δεξιώσεων κ.λπ., τα οποία εδώ και χρόνια τείνουν να προβάλλονται σαν το κέντρο βάρους ενός γάμου ή βαπτίσματος.

Όταν τα μυστήρια εμπορευματοποιούνται, δεν είναι απίθανη η παραπλάνηση από εμπόρους, γι’ αυτό η επικοινωνία των ενδιαφερομένων πρέπει να γίνεται με τους Εφημερίους του Ιερού Ναού της Ενορίας, όπου επιθυμούν να τελεσθεί το μυστήριο, και όχι με κάθε είδους ενδιάμεσους διοργανωτές.

- Ενημερώθηκε περί του Γράμματος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου περί της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης κατάταξης του Μοναχού Χριστοφόρου του επιλεγομένου Παπουλάκου στη χορεία των αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

- Ενημερώθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών για την υπογραφή στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, την 8η Δεκεμβρίου 2024, του Μνημονίου μεταξύ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο αφορά τη διευκόλυνση της φοίτησης μαθητών, μαθητριών και υποψηφίων κληρικών, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και τις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών.

Το εν λόγω Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ο Μακαριώτατος πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β’, εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Εξοχώτατος Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιΐας για τον Απολογισμό της Φιλανθρωπικής Διακονίας κατά το παρελθόν έτος 2023 της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την οποία δόθηκε συνολικώς το ποσό των 119.319.020,66 ευρώ, καθώς και 3.689.327,48 κιλά τροφίμων διαφόρων ειδών. Κατά το έτος 2022 οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 117.693.581,01 ευρώ και 2.343.342,50 κιλά. Ο συνολικός αριθμός των εκκλησιαστικών δομών Φιλανθρωπίας ήταν 4.360, των εθελοντών των δομών φιλανθρωπίας 15.377 άνθρωποι, ενώ ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων από την προσφορά της Εκκλησίας ήταν 1.296.512 συνάνθρωποί μας, ενώ κατά το έτος 2022 οι ωφελούμενοι ήταν 865.277.

Ε­νέ­κρινε το πρό­γραμμα του ε­ορ­τα­σμού της ι­ε­ράς μνήμης του εν Α­γί­οις Πα­τρός η­μών Φω­τίου του Με­γά­λου Πατρι­άρ­χου Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, Προ­στά­του της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος (6-2-2025).

Αποφάσισε να αφιερώσει την έκδοση των Διπτύχων της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2026 στην Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

Αποφάσισε να περιαχθεί δίσκος, κατά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, στους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος υπέρ του Προγράμματος ενισχύσεως των χριστιανικών οικογενειών της Θράκης που αποκτούν τρίτο τέκνο.

Ενημερώθηκε εγγράφως, αλλά και προφορικώς, υπό του Σεβασμιωτάτου Συνοδικού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, Διευθυντού του Κλάδου Εκδόσεων της ΕΜΥΕΕ, για τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η Οργανωτική Επιτροπή και για όσες πρόκειται ακόμη να γίνουν, με σκοπό την άρτια προετοιμασία του Β’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, με τίτλο: «Β’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τα 100 χρόνια του περιοδικού Θεολογία: Η συμβολή του στα Θεολογικά Γράμματα και το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στην Ψηφιακή εποχή», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2025.

Κατόπιν της από 15ης Μαΐου 2024 αποφάσεως της ΔΙΣ, η διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά της ορισθείσης Οργανωτικής Επιτροπής, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και Μέλη οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μυκόνου κ. Δωρόθεος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Γρεβενών κ. Δαβίδ, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων, Περιστερίου κ. Γρηγόριος, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος ως Διευθυντής του Κλάδου Εκδόσεων της ΕΜΥΕΕ και ο Διευθυντής Συντάξεως του περιοδικού Θεολογία κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας ως Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής.

Τα Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Θεολογία της τρεχούσης περιόδου ορίσθηκαν Μέλη και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, η οποία απαρτίζεται από τους Κοσμήτορες των Θεολογικών Σχολών και τους Προέδρους των Θεολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ήτοι τους Ελλογιμωτάτους Καθηγητές: Πρωτοπρεσβύτερο κ. Αθανάσιο Γκίκα, Πρωτοπρεσβύτερο κ. Αθανάσιο Μελισσάρη, κ. Εμμανουήλ Καραγεωργούδη, κ. Δημήτριο Μόσχο, κ. Νικόλαο Μαγγιώρο και κ. Απόστολο Κραλίδη.

Ενημερώθηκε από τη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων περί των εργασιών και των πορισμάτων της ΛΔ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2024, με θέμα: «Εκφάνσεις, επιρροές και πανθρησκειακό όραμα της ‘’Νέας Εποχής’’».

Ενέκρινε την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου περί της διοργάνωσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη Ημερίδων με θέμα: «Η Θεολογία του Ορθόδοξου Μοναχισμού».

Ενέκρινε τον διορισμό των Μελών της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, ως και των Μελών της Επιστημονικής Επιτροπής αυτής, για την τριετία 2025-2027.

Ενέκρινε την πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικών Μνημείων, περί της διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα: «Τα παλαίτυπα Εκκλησιαστικά Βιβλία: η σημασία και η προστασία τους», η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 20ή Φεβρουαρίου 2025.

Ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας κ. Αλέξανδρο Κατσιάρα, για το ειδικό αφιέρωμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας στη Μεγάλη Ελλάδα-Νότια Ιταλία, με τίτλο: «Μεγάλη Ελλάδα: από τον ‘’μύθο’’ μέχρι σήμερα».

Ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025 του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον οποίο υπέβαλε αρμοδίως η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.).

Ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων διαχειρίσεως οικονομικού έτους 2025 του Πανελληνίου Ιερού Προσκυνήματος «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ».

Ενημερώθηκε περί της Επιστολής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη διοργάνωση του Η’ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 28 έως 30 Μαρτίου 2025.

Τέλος, η Δ.Ι.Σ. ασχολήθηκε με αποσπάσεις κληρικών, θέματα Συνοδικών Επιτροπών και Ιερών Μητροπόλεων και τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Στο διάλειμμα της χθεσινής Συνεδρίας, κατόπιν της από 5ης Νοεμβρίου 2024 Συνοδικής Αποφάσεως, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είναι η ανώτατη τιμητική διάκριση της Εκκλησίας της Ελλάδος, στον Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη, Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για τη σύνολη προσφορά του στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, στα διοργανωθέντα από αυτήν Επιστημονικά Συνέδρια και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, και γενικότερα στις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

