Έκκληση απευθύνει το 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, ώστε να βρεθεί δότης μυελού των οστών για τον μαθητή Γ.Ε. της Στ' τάξης του σχολείου, ο οποίος πάσχει από πρωτοπαθή ανοσοεπάρκεια, η οποία ονομάζεται χρόνια κοκκιοματώδης νόσος.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο οργανισμός του παιδιού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει λοιμώξεις, από τις πιο απλές έως τις πιο σοβαρές, και αυτό είναι επικίνδυνο για τη ζωή του, ενώ η μοναδική θεραπεία είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Σημειώνεται, δε, ότι από την ίδια νόσο έπασχε και ο αδελφός του, για τον οποίο ευτυχώς βρέθηκε δότης, έγινε η μεταμόσχευση και τώρα το παιδί θεραπεύτηκε. «Δυστυχώς για τον δικό μας μαθητή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συμβατός δότης στην Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Ποιοι μπορούν να γίνουν υποψήφιοι δότες

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι ή υποψήφιες δότες ή δότριες πρέπει να είναι από 18 έως 45 ετών. Σε πρώτη φάση δίνουν δείγμα σάλιου και έτσι εντάσσονται στην Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Αν βρεθεί κάποιος ή κάποια συμβατός/η δότης ή δότρια με κάποιον ή κάποια ασθενή, η διαδικασία είναι απλή γιατί λαμβάνονται από το αίμα του πιθανού δότη τα αιμοποιητικά κύτταρα που χρειάζονται. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τη λήψη αιμοπεταλίων, μόνο που γίνεται μόνο μια φορά.

Δείγμα σάλιου μπορούν να δώσουν όσοι το επιθυμούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ τις καθημερινές από τις 7.00 έως τις 14.00, στα εξωτερικά ιατρεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

