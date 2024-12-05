Εφετείο: Στο εδώλιο ο Πέτρος Φιλιππίδης για τις δυο απόπειρες βιασμού

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης βρίσκεται ξανά στο εδώλιο του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος κατηγορείται για δυο απόπειρες βιασμού το 2010 και το 2014 σε βάρος δυο γυναικών συναδέλφων του, για τις οποίες έχει καταδικαστεί από το Πρωτόδικο Δικαστήριο σε ποινή κάθειρξης 8 ετών με αναστολή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και της Έλενας Γαλάρη, ο κ. Φιλιππίδης έφτασε το πρωί στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, δεν θέλησε να κάνει κάποιες δηλώσεις, ενώ αυτήν την ώρα καταθέτει η πρώτη μάρτυρας η οποία τον έχει καταγγείλει για απόπειρα βιασμού που έχει γίνει μέσα σε καμαρίνι θεάτρου. Πριν από λίγο, μάλιστα, μετά και από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης, υπήρξε απόφαση του δικαστηρίου να γίνει κεκλεισμένων των θυρών η κατάθεση της δεύτερης μάρτυρος που τον είχε καταγγείλει για απόπειρα βιασμού μέσα στο αυτοκίνητο το 2014

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.