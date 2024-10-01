Έως και την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) έτους 2024, χωρίς ποινή, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί μέσω του gov.gr, 634.253 οριστικές αιτήσεις. Από αυτές, οι 19.400 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς online, ενώ μέσω των πιστοποιημένων Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) έχουν υποβληθεί οριστικά 614.853 παραδεκτές αιτήσεις, από το σύνολο των 625.425 δεσμευμένων αιτήσεων.

Συνεπώς, 10.572 αιτήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία, ως δεσμευμένες από τα Κ.Υ.Δ., αλλά μη οριστικοποιημένες (από τα Κ.Υ.Δ.).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «αιτήσεις με ημερομηνία υποβολής 5.10.2024 θεωρούνται απαράδεκτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

