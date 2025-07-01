Εκστρατεία «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους» ξεκινούν από σήμερα, οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα, με στόχο τη σταδιακή και καθολική συμμόρφωση των χρηστών δικύκλων και Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα).

Από την ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι, παρά τους εντατικούς ελέγχους, ο αριθμός νεκρών και σοβαρά τραυματιών από τροχαία ατυχήματα παραμένει υψηλός, με τη μη χρήση κράνους να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιδείνωσης των συνεπειών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλη την επικράτεια εντάσσεται στο πλαίσιο ενός στοχευμένου σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που καλύπτει το σύνολο των αναβατών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κεντρικούς άξονες της δράσης, θα πραγματοποιούνται:

* Καθολικοί και συστηματικοί έλεγχοι για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, σε οδηγούς και συνεπιβάτες, από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α., βάσει του Κατευθυντήριου Επιχειρησιακού Σχεδίου Τροχαίας,

* Ειδικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων και σε εργοδότες στον τομέα των διανομών, για την τήρηση των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με την κείμενη εργατική και διοικητική νομοθεσία,

* Αυστηρή επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και

* Συνεργασία και ανάπτυξη κοινών δράσεων με συναρμόδιους Φορείς, με σκοπό την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής και της συλλογικής ευθύνης.

Παράλληλα στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερο, δικαιότερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο, ικανό να ανταποκριθεί στους σημερινούς κινδύνους της κυκλοφορίας σε αστικά και ημιαστικά δίκτυα. Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται ενεργά στη νέα αυτή θεσμική και κοινωνική επιταγή. Σταθερά προσηλωμένη στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, θα βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους».

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι «το προστατευτικό κράνος δεν είναι απλώς μια υποχρέωση· είναι πράξη προσωπικής ευθύνης και συλλογικής ωριμότητας. Είναι η απλούστερη, πιο προσιτή και - συχνά - καθοριστική πράξη που σώζει ζωές».

Πηγή: skai.gr

