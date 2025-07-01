Ενας 22χρονος και μια συνομήλικη του συνελήφθησαν τα ξημερώματα στον Ασπρόπυργο, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη.

Tο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Νεόκτιστα, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα για έλεγχο σε ΙΧ, που επέβαιναν ο 22χρονος και η φίλη του, γιατί διατάραζαν την κοινή ησυχία καθώς είχαν πολύ δυνατά την μουσική στο όχημά τους.

Ο 22χρονος όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών αλλά ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολούθησε καταδίωξη.

Στη συνέχεια, κατά την ΕΛΑΣ, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Αγίας Σοφίας και οι δύο 22χρονοι βγήκαν από το όχημα και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, ενώ άλλα άτομα από τον οικισμό άρχισαν να τους πετάνε πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, κατάφεραν να συλλάβουν το ζευγάρι και το οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό.

