Ο Γιώργος Τσελίκας, σταθερός στο καθιερωμένο πρωινό του ρεπορτάζ, βρέθηκε αυτή τη φορά στο λιμάνι του Πειραιά, όπου συνομίλησε με ταξιδιώτες που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στα πλοία για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ανάμεσα στους επιβάτες συνάντησε μια παρέα νεαρών, λίγο πριν αναχωρήσουν για Πάρο και Νάξο. Στην ερώτησή του «Τι φάγατε τώρα το πρωί;», ένας από τους νεαρούς απάντησε χαρακτηριστικά: «Προβατίνα».

Τότε παρενέβη ένας άλλος της παρέας και συμπλήρωσε: «Πριν από 2-3 ώρες ψήναμε τις τελευταίες πανσέτες». Όπως ανέφερε, αποφοίτησε πέρυσι από το σχολείο και πλέον ασχολείται αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο.

Ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε και σε τρίτο μέλος της παρέας, ρωτώντας με τι ασχολείται. Εκείνος απάντησε πως ασχολείται με τη μουσική. «Κάνω ραπ και παίζω ντραμς», είπε, με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ να του ζητά να ραπάρει κάτι επιτόπου.

Ο νεαρός δεν έχασε χρόνο: πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να ραπάρει στίχους σε τραπ ρυθμούς: «βάζω το burberry, βάζω κολόνια, μάγκας την είδε φλεξάρει πιστόλια, κάτσε καλά χωρίς φίλους Αυλώνα, σπάνε τα μούτρα σπάνε και σαγόνια, πέντε του δρόμου όχι από σαλόνια», με τον Γιώργο Τσελίκα να παρασύρεται από τον ρυθμό και να το ρίχνει στον χορό.

