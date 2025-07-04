ΕΛΑΣ Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εκβιαστών

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εκβιαστών στην περιοχή του Πειραιά για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων.

Έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 13 άτομα, μέλη του κυκλώματος, μεταξύ αυτών και απότακτος αστυνομικός, ενώ αναζητείται και ένας λιμενικός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο οργανώσεις, που δρούσαν κυρίως στον Πειραιά, πωλούσαν προστασία εκβιάζοντας καταστηματάρχες.

Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι πάνω από 150.000 ευρώ, όπλα και άλλα ευρήματα.

Στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου είχε σημειωθεί στην Τρούμπα συμπλοκή μεταξύ των δυο αντιπάλων αυτών ομάδων για κυριαρχία στον χώρο της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.