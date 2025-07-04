Δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην Κατερίνη και την Καβάλα.

Ειδικότερα, ένας 80χρονος αλλοδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή Ολυμπιακής Ακτής Πιερίας και κατέληξε λίγες μέρες μετά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου νοσηλευόταν.

Ενας 85χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την παραλία «Κάρυανη» Παγγαίου Καβάλας.

Του παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

